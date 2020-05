En Angleterre, le huis clos pourrait être préjudiciable dans les divisions inférieures

La Ligue de football anglaise a alerté ce mercredi sur les risques financiers encourus par les clubs de Championship, League One et League Two (ndlr : deuxième, troisième et quatrième division) en cas de reprise de la saison à huis clos.

La Ligue anglaise de football (EFL), qui gére les divisions 2 à 4, a prévenu mercredi que le huis clos, mis en place en cas de reprise des championnats, aurait de lourdes conséquences sur l'économie des clubs. Contrairement à ceux de la Premier League, qui peuvent compter sur de lucratifs droits télé, une majorité des 71 clubs des trois divisions de l'EFL (Championship, League One et League two) sont beaucoup plus dépendants des recettes de billetterie.

En début de semaine, le gouvernement britannique a ouvert la voie à une reprise à huis clos à partir du 1er juin. Mais il faudra probablement attendre plusieurs mois avant que les supporters ne soient autorisés à retourner dans les stades en raison des règles de distanciation sociale visant à ralentir la propagation du coronavirus. "Des solutions sont encore nécessaires pour combler le trou financier laissé par la crise", a estimé la EFL à l'issue d'une réunion avec les clubs. "Les conséquences de la pandémie de Covid-19 ne seront pas corrigées par une simple reprise à huis clos", ajoute-t-elle.

Je ne vois pas la League One et la League Two reprendre

Les clubs de 3e et 4e divisions pourraient même avoir du mal à terminer la saison en raison des coûts liés aux tests Covid-19 réalisés au sein de leurs effectifs et du pourcentage élevé de joueurs dont les contrats vont arriver à terme fin juin. "Je ne vois pas la League One et la League Two reprendre", a déclaré le président de Rotherham, Tony Stewart, dont l'équipe occupe la deuxième place de la League One.

