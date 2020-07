West Bromwich Albion promu en Premier League, Nottingham Forest éjecté des playoffs pour un but

CHAMPIONSHIP - Au terme d'une 46e et dernière journée de Championship qui n'a pas manqué de suspense, West Bromwich Albion, deuxième, a validé sa montée en Premier League mercredi soir. Défait largement chez lui par Stoke City, le Nottingham Forest de Sabri Lamouchi a été éjecté des playoffs pour un but. De leur côté, Hull, Wigan et Charlton sont relégués en League One.

La 46e et dernière journée de Championship n'a pas manqué de suspense. Alors que la lutte pour la montée en Premier League s'est tenue jusqu'au bout, c'est finalement West Bromwich Albion, deuxième du championnat avant la rencontre, qui accompagnera Leeds United. Les Baggies, tenus en échec chez eux par Queen Park Rangers (2-2) mercredi soir, ont profité de la défaite de Brentford à domicile contre le 22e, Barnsley (1-2) et du match nul de Fulham à Wigan (1-1). L'ancien Parisien Neeskens Kebano, qui porte le maillot du club londonien, s'est illustré en trouvant le chemin des filets.

Toujours bien placé toute la saison pour disputer les barrages d'accession en Premier League, Nottingham Forest a été éjecté pour... un but. Le club entraîné par Sabri Lamouchi a été écrasé chez lui par le 16e, Stoke City (1-4). Le large succès de Swansea à Reading (4-1) et notamment son but dans les arrêts de jeu lui ouvrent la porte des playoffs. La formation galloise rejoint ainsi Brentford, Fulham et Cardiff City. Dans le bas de tableau, Hull (24e), Wigan (23e, qui a écopé de 12 points de suspension à cause de ses problèmes financiers) et Charlton (22e) sont relégués

