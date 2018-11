Classement FIFA - La France toujours 2e, la Belgique reste en tête

Comme chaque mois, la FIFA a révélé son classement. Et la Ligue des Nations a eu peu d’effets sur celui de ce mois de novembre. En effet, la Belgique reste première devant la France (pour un point). L'échange des places entre le Portugal (6e) et l'Uruguay (7e) est le seul mouvement dans le Top 10. La Suède (+3) et les Pays-Bas (+1), qui grimpent tous les deux à la 14e place, ont récolté les fruits de leurs bonnes performances ces dernières semaines.