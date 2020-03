Journée noire pour le football. Après l'annonce du report d'un an de l'Euro 2020, la Copa America, qui devait se tenir aux mêmes dates, a été décalée en 2021, ont révélé de nombreux médias sud-américains et notamment Globo Esporte avant que l'UEFA ne confirme,"remerciant la Conmebol d'avoir accepté de repousser la compétition", dans son communiqué.

La compétition qui doit se disputer en Argentine et en Colombie n'a pas résisté à la propagation du coronavirus. Avec les mesures de confinement imposées, notamment en Europe, l'organisation de la compétition cet été devenait impossible sachant qu'une partie des joueurs sud-américains évolue sur le vieux continent. Ceux-ci pourraient être concernés à ce moment-là par la poursuite et la fin des compétitions de clubs.

L'évolution de cette crise sanitaire est encore incertaine à l'heure actuelle. Mais les dirigeants des différentes fédérations mondiales espèrent pouvoir terminer leurs championnats respectifs fin juin, sans compter la probable organisation d'un nouveau format pour la Ligue des champions et de la Ligue Europa, où de très nombreux joueurs sud-américains seront impliqués, comme Lionel Messi avec le FC Barcelone ou Neymar avec le PSG.

Vidéo - Coronavirus : Comment le foot va-t-il s'en sortir ? Revivez le FC Stream Team 32:25

En Amérique du sud, le coronavirus a également impacté de nombreuses compétitions. En effet, les matches éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévus jusqu'à fin mars, ont été reportés. De plus, la Copa Libertadores a été suspendue tout comme les championnats du Brésil ou d'Argentine. Samedi dernier, les joueurs de River Plate, craignant pour leur santé, ont même refusé de jouer un match de Coupe. Désormais, l'Argentine et la Colombie devront attendre un an pour accueillir la Copa America 2021.