FC Barcelone - L'énigme Malcom

"Mon rêve au Barça commence, mon rêve est de faire de grandes choses". En ne prenant pas l'avion qui devait l'emmener signer son contrat à l'AS Rome pour rejoindre le FC Barcelone, Malcom pensait certainement faire un choix de carrière qui l'emmènerait éclabousser la Liga de son pied gauche. Raté. En tout cas pour le moment. Après deux saisons pleines et 23 buts dans le costume de star à Bordeaux, le vestiaire du Barça, où il est arrivé en juillet 2018, a dû lui sembler bien plus comble. Très vite barré par la féroce concurrence au poste d'ailier dans son nouveau club, le Brésilien a vu Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ou même Rafinha le devancer dans la hiérarchie d'Ernesto Valverde. Une situation qui dure depuis six mois, et la patience de l'ancien prodige de Corinthians a apparemment des limites. Mais de là à quitter Barcelone ? Pas encore.

"S'imposer à Barcelone"

Après quatre premières saisons professionnelles et plus de 160 matches cumulés, la pelouse lui manque, cruellement. Titularisé à une seule reprise cette saison en championnat, Malcom n'a pris part qu'à six petites rencontres de Liga cette saison, sans jamais trouver le chemin des filets. Il inscrit son premier but avec le club catalan le 6 novembre, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions pour égaliser sur la pelouse de l'Inter Milan (1-1). Seulement 90 secondes après être entré en jeu. Une libération à l'époque. Et définitivement se lancer ? Toujours pas.

Interrogé sur la situation de son ailier de 21 ans en conférence de presse mardi dernier, Ernesto Valverde affirme pourtant en être satisfait : "Ses capacités ne sont pas un problème, mais il y a d’autres joueurs qui évoluent à son poste et je dois faire des choix. Il doit essayer de gagner sa place quand il a la chance de jouer, afin que personne ne puisse lui enlever", a expliqué l'entraîneur catalan. Si Malcom n'est pas maître des décisions de son coach pour lui donner plus de temps de jeu, il peut, cependant, profiter des aléas physiques de ses coéquipiers.

Car les blessures à son poste commencent à s'accumuler du côté des champions d'Espagne. D'abord, Rafinha. Saison terminée pour le milieu offensif du Barça, victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin novembre. Puis plus récemment, c'est son plus féroce concurrent, le Français Ousmane Dembélé (8 buts cette saison) qui a été victime d'une entorse à la cheville gauche dimanche dernier. Et qui a été choisi par Ernesto Velverde pour remplacer le crack français ? Malcom.

Une "remontada" à Seville pour se relancer ?

"Nous voulons offrir à notre public un grand match, nous serions ravis de réussir une remontada. Il y a des soirs dont on se souvient avec le temps et nous aimerions que ce soit le cas", espérait Valverde en conférence de presse avant le match retour de quart de finale de Coupe du Roi. Sévèrement battu 2-0, son Barça est en grand danger d'élimination avant les demi-finales, ce qui serait une première depuis 2010. Présent dans le groupe, Malcom aura à cœur de briller devant les milliers de spectateurs du Camp Nou. D'autant qu'il avait manqué l'immanquable juste avant la mi-temps du match aller, manquant son tir devant le but vide de Soriano. Cette rencontre est une occasion en or de briller pour le Brésilien, qui pourrait aider son club à poursuivre son chemin pour soulever une cinquième Coupe du Roi d'affilée, une performance inédite en 117 années d'existence.

Alors que le mercato d'hiver touche à sa fin, de nombreux clubs se sont positionnés pour s'offrir le jeune prodige. Dragué par de grandes écuries comme Arsenal (Unai Emery aurait flashé sur lui), Tottenham ou encore le Milan AC, le FC Barcelone ne manque pas d'occasions de le faire partir. Mais pas à n'importe quel prix. Malcom ne sera pas bradé par ses dirigeants, qui envisagent une option d'achat estimée à plus de 50 millions d'euros au minimum. Du côté de l'intéressé, un seul son de cloche : "Je veux jouer plus. Chaque jour, je m’entraîne pour pouvoir montrer que j’ai les qualités pour être dans ce groupe". Lui se battra pour rester au Barça.