Le Barça se serait bien passé de ça. Alors que l'ennemi du Real avait trébuché quelques heures plus tôt, Barcelone s'est ajouté une déception sportive à sa crise en coulisses en se faisant battre, sur un but dans les arrêts de jeu, par l'Athletic Bilbao en quarts de finale de la Coupe du Roi. Un résultat qui passe mal pour des Barcelonais qui préfèrent jouer l'union sacré.

"Tout s'est bien passé, a résumé Quique Setién jeudi soir. Sauf le résultat et l'élimination". L'entraîneur du FC Barcelone doit gérer la déception d'une élimination précoce, la première avant les demi-finales de Coupe du Roi depuis dix ans, en plus de la crise interne née des déclarations d'Eric Abidal, lequel expliquant qu'Ernesto Valverde avait été limogé parce que "certains joueurs n'étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup". Lionel Messi lui a répondu, demandant à chacun "de faire son travail et d'assumer ses décisions. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies", avait poursuivi l'Argentin.

"Nous méritions la qualification"

L'entraîneur du Barça préférait lui se concentrer sur le terrain et la bonne performance de ses joueurs à ses yeux : "Je pense que nous méritions la qualification, a-t-il assuré à Mundo Deportivo. Beaucoup de gens ne retiendront que le résultat, mais je garde bien d'autres choses. Le résultat est toujours le plus important, mais les sensations le sont aussi. Et aujourd'hui, l'équipe a joué à un très bon niveau".

Athletic, BarçaEurosport

Même son de cloche chez Gérard Piqué qui estime que l'équipe a "fait un pas en avant. Si vous jouez comme ça, la plupart du temps, vous gagnez". Cependant, le thème des remous internes est évidemment venu sur la table et Piqué mais aussi Jordi Alba avaient des messages à faire passer.

Alba recadre Abidal

"Ce n'est pas le moment de laver le linge sale, a intimé Piqué auprès de AS, l'un des capitaines du Barça. Dans le vestiaire, l'union est totale." Jordi Alba a lui été un peu plus loin. "Les joueurs et le staff technique font face. Abidal n'est pas quelqu'un d'extérieur, il a été joueur, il est apprécié des supporters et sait ce qu'il se passe dans un vestiaire, a lâché le défenseur latéral espagnol. Il doit savoir ce que ressent un joueur de football. On doit tous s'entraider. On nous envoie suffisamment de me*** à l'extérieur sans qu'on ait besoin qu'on s'en jette à l'intérieur".

AlbaEurosport

Fait rare, Josep Maria Bertomeu a réagi après la rencontre. Preuve que le FC Barcelone cherche à calmer les choses en interne "Déçu par une élimination injuste en Coupe, mais fier de l'ambition et de l'attitude, a twitté le président barcelonais jeudi soir. Il faut féliciter Bilbao et remercier les fans qui se sont déplacés. J'ai une confiance totale dans l'équipe technique et les joueurs, qui se battront jusqu'à la fin pour la Liga et la Ligue les champions."