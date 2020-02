Sombre mardi au Barça : Abidal remet en cause certains joueurs, Messi le reprend de volée

Il y a des jours comme ça où rien ne va... Pour le Barça, c'était un mardi noir. Mais vraiment noir. En début d'après midi, les Blaugrana ont tout d'abord confirmé les rumeurs dernières heures : Ousmane Dembélé s'est bel et bien de nouveau blessé. Victime d'une "rupture du tendon du biceps fémoral", l'international français devrait manquer toute la deuxième partie de saison. Et peut-être même l'Euro avec les Bleus. De quoi vous plomber le moral. Mais en réalité, la galère ne faisait que commencer...

Quelques heures après cette annonce, le média espagnol Sport dévoilait un entretien avec Eric Abidal. Au cours de ce dernier, le secrétaire technique du club catalan a notamment été invité à justifier le choix de licencier Ernesto Valverde. "Je regardais les matches et pas seulement les résultats, mais aussi la façon dont il jouait, la tactique, le travail des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup… Je me suis fié à ces détails. Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup", explique le Français. Le tout, bien évidemment, sans émettre aucun nom.

Pas tombée dans l'oreille d'un sourd, cette déclaration est rapidement arrivé à celle... de Lionel Messi. Et autant dire que le capitaine du Barça n'y a que très peu goûté. "Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions", écrit l'international argentin dans une "story" publiée sur son profil Instagram. Avant de poursuivre : "Nous (les joueurs, ndlr) sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies"

Remonté auprès de son dirigeant, Lionel Messi n'a donc pas hésité à le reprendre publiquement. Un scénario que n'avait certainement pas envisagé Eric Abidal... Pour le Barça, il vaudrait mieux que le linge sale se lave en famille.