Il n'est pas à l'infirmerie et c'est déjà un petit événement. Eden Hazard a connu trop de blessures depuis son arrivée au Real Madrid pour qu'il en soit autrement. Il a disputé sept des huit derniers matches du club merengue et cela ne lui est pas arrivé si souvent de réussir un tel enchaînement. Le phénomène ne peut pas être totalement anodin à quinze jours du duel avec le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des champions. Un PSG qui a déjà eu le temps de cibler Karim Benzema et Vinicius Jr. comme les principales menaces offensives madrilènes. Bien plus que Hazard. C'est justement une bonne raison pour ne pas le négliger.

Le Belge joue et c'est déjà bien. Mais il est encore loin du niveau qui avait convaincu la Maison Blanche de débourser 115 millions d'euros pour l'arracher à Chelsea à l'été 2019. Et qu'il n'a jamais affiché jusqu'ici dans la capitale espagnole. La donne peut-elle changer pour les mois à venir, peut-être ses derniers à Madrid ? Les dernières prestations du Diable Rouge incitent autant à l'espoir qu'au doute. Il y a eu quelques fulgurances et ce but décisif face à Elche (1-2 a.p.) en 8e de finale de la Coupe du Roi. Il y a aussi l'impression générale que son impact reste invariablement insuffisant pour un joueur d'un tel talent.

"Un grand Hazard nous aiderait à gagner des titres"

L'espoir, il se lit notamment dans le discours de ses coéquipiers. "Je crois en lui, il doit tout faire pour redevenir ce qu'il a toujours été, il peut nous aider beaucoup", avançait Toni Kroos dans un entretien accordé à TVE la semaine passée. "Ce que je vois, c'est positif, a souligné Thibaut Courtois dans les colonnes d'As, également la semaine passée. Il a fait un bon match contre Elche et nous l'avons vu avec cette initiative de prendre le ballon et d'avancer pour créer des espaces. Un grand Hazard nous aiderait à gagner des matches et des titres."

Cet espoir, il se voit aussi sur le terrain, par moments. Hazard a retrouvé un peu d'explosivité en enchaînant les matches. Sa dernière prestation face à Elche en championnat (2-2) va dans ce sens. Le Belge, titularisé sur le côté droit de l'attaque madrilène par Ancelotti, est apparu en jambes, mobile, multipliant les appels pour se rendre disponible. Il a souvent dézoné pour venir combiner avec Vinicius Jr. et Karim Benzema. Il a montré qu'il avait toujours cette qualité technique si précieuse dans les petits espaces. Et qu'il pouvait, le cas échéant, compléter le trio d'attaque merengue avec le Brésilien et le Français.

13 tirs en 18 matches

Mais c'est voir le verre à moitié plein. De cette prestation, il restera aussi l'incapacité de Hazard à peser dans la zone de vérité. Il n'a pas adressé le moindre tir en 80 minutes de temps de jeu. C'est plutôt la confirmation d'une tendance qu'une première, puisque ce phénomène s'est produit à 9 reprises sur les 18 matches toutes compétitions joués par le Belge en 2021-22. Au total, Hazard n'a frappé que 13 fois au but cette saison. C'est bien maigre pour revendiquer une place dans le trio d'attaque du Real. Et l'ancien Blue ne crée que peu d'occasions par ailleurs. Être décisif, c'est ce qui lui est demandé en priorité. Et ce qui lui fait le plus défaut.

Le Belge ne totalise qu'un seul but et deux passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Mais il n'est pas seulement plombé par ses propres statistiques. L'ascension phénoménale de Vinicius Jr. a aussi ses conséquences. Le Brésilien est devenu incontournable sur le flanc gauche de l'attaque madrilène, le poste de prédilection de Hazard. L'ancien Lillois est plutôt perçu comme un candidat sur l'aile droite désormais. Il y est moins à l'aise. Et il doit aussi faire face à la concurrence de Rodrygo et de Marco Ascensio, deux joueurs plus habitués à évoluer sur ce côté.

Pas de révolution pour lui

Il y a évidemment la possibilité d'un changement de système. Ancelotti n'y est pas totalement réfractaire. Face à Elche, le technicien italien a légèrement modifié son animation offensive en seconde période, passant à un schéma plus proche du 4-2-3-1. En partie pour permettre à Hazard de jouer dans un rôle qui lui convient mieux, dans l'axe, en soutien de l'attaquant de pointe. Mais le Real n'a pas offert son rendement collectif optimal dans cette configuration. Et le 4-3-3 mis en place par Ancelotti a donné trop de garanties pour que l'entraîneur du Real change son fusil d'épaule à ce stade de la saison.

Hazard ne justifie pas une telle révolution. Tant sur ses performances du moment que sur les doutes légitimes autour de sa capacité à rester en bonne santé dans les semaines à venir. Mais quelle que soit son utilisation par Ancelotti, le Belge n'en reste pas moins un élément de nature à faire des différences. Un facteur X qui peut avoir toute son importance à l'approche d'une période cruciale de la saison. Ce n'était pas vraiment le rôle dans lequel il était attendu à Madrid. Mais c'est celui qui peut lui permettre de donner une autre tournure à une expérience madrilène bien décevante jusqu'ici.

