Ce jeudi soir, l'Athletic Club a prouvé qu'il était capable de faire tomber un tenant du titre. Au terme d'un suspense insoutenable, les Basques se sont armés de courage et d'abnégation pour faire chuter le Barça, vainqueur de la coupe d'Espagne 2021, dans une prolongation sous la pluie et grâce au penalty transformé par Iker Muniain (3-2). Déterminant avec un doublé et une prestation individuelle de taille XXL, le numéro 10 des Leones a été le grand bonhomme du match. Après la Supercoupe, c'est une nouvelle désillusion consécutive pour le Barça de Xavi en quelques jours...

