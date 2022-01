Faut-il craindre le pire ? Le jeune attaquant international espagnol du FC Barcelone Ansu Fati est sorti visiblement blessé et en pleurs à la 96e minute du huitième de finale de la Coupe du Roi sur le terrain de l'Athletic Bilbao jeudi . Alors qu'il était en pleine course pour tenter de mettre la pression sur un adversaire lors d'une sortie de balle adverse, Ansu Fati, entré en jeu à la 61e minute à la place de Ferran Jutgla, a dû sortir en prolongation, en larmes et escorté par l'encadrement du club catalan, en tentant de cacher son visage dans son maillot.