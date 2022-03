Porté par un Gonçalo Guedes auteur d’un but sublime, le Valence CF a battu l’Athletic Bilbao en demi-finale retour de Coupe du Roi ce mercredi soir à Mestalla (1-0). Grâce à cette victoire, et après le nul à l’aller (1-1), les Valenciens se qualifient pour la finale et affronteront le Betis ou le Rayo Vallecano le 23 avril prochain à Séville, au stade de la Cartuja.

