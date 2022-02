Après le Barça, le Real. Onze jours après avoir éliminé Barcelone en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, l'Ahtletic Club s'est offert le scalp du leader de la Liga en quarts, jeudi soir, dans un San Mamés en fusion. Le club basque, dominateur durant une bonne partie de la rencontre, a attendu la 89e minute pour faire la différence grâce à Alex Berenguer. Privé de Karim Benzema, blessé, la formation de Carlo Ancelotti a inquiété dans le contenu, à douze jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG.

Il n'y aura donc pas de triplé à l'échelle nationale pour le Real Madrid cette saison. Leaders du championnat et vainqueurs de la Supercoupe d'Espagne face à… Bilbao à la mi-janvier, les Merengue n'envisageaient sans doute rien d'autre qu'un ticket pour le dernier carré de la Coupe du Roi avant ce jeudi soir. Mais le club basque a rappelé qu'il était taillé pour les matches couperets. Et qu'il aimait embêter les puissants du football espagnol.

Le Real sous pression, l'entrée gagnante de Berenguer

La formation de Marcelino est entrée très fort dans son match, prenant son adversaire à la gorge pendant une bonne demi-heure. Mais les deux tentatives de Dani Garcia (9e, 13e) ont trouvé Thibaut Courtois sur leur passage alors qu'Iker Muniain a trouvé le petit filet extérieur (23e). Puis c'est au retour des vestiaires que les locaux ont de nouveau appuyé sur l'accélérateur, les têtes d'Inigo Martinez et Raul Garcia manquant le cadre pour quelques centimètres (47e, 50e).

C'est finalement dans une fin de match que le Real semblait maîtriser un tout petit peu mieux que Bilbao a frappé. Après une perte de balle grossière de Casemiro, Alex Berenguer a effacé Nacho Fernandez d'un crochet du droit avant d'enrouler une frappe du gauche dans le petit filet opposé (1-0, 89e). Une entrée gagnante pour celui qui avait remplacé dès la pause l'excellent Nico Williams, touché derrière la cuisse droite.

Vinicius n'avait pas récupéré

Terrible mais pas immérité pour le Real, dépassé par l'intensité de cette rencontre. Sans Karim Benzema, pas encore remis de sa blessure contre Elche le 23 janvier dernier, ni Ferland Mendy, la formation madrilène n'a pas trouvé la clé pour jouer et faire mal. Vinicius Junior, essoufflé par ses deux fois une heure de jeu avec le Brésil et le voyage en avion qui s'en est suivi, n'a pas existé. Entré à sa place, Isco est apparu très emprunté. Seul Casemiro a fait passer un vrai frisson sur le but de Julen Agirrezabala (83e), mais il a taupé sa frappe du droit. Une soirée à oublier pour le Real, qui affrontera Grenade et Villarreal avant l'acte I du choc tant attendu contre Paris, le 15 février prochain.

