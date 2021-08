Palmeiras, champion sortant, s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine, en battant Sao Paulo (3-0) après avoir fait match nul (1-1) au match aller, dans le stade de Morumbí.

Les trois buts de Palmeiras ont été marqués par Raphael Veiga (11e), Dudu (67e) et Patrick de Paula (78e). L'équipe dirigée par le Portugais Abel Ferreira n'est plus qu'à une marche de la finale et d'un éventuel doublé historique, après sa victoire dans l'édition 2020.

Ses adversaires en demi-finale seront les Argentins de River Plate ou d'autres Brésiliens, ceux de l'Atlético Mineiro, qui ont remporté le match aller 1-0 à Buenos Aires et vont jouer le match retour à domicile, mercredi à Belo Horizonte.

