Incroyable... mais vrai. Frappé par 20 cas de coronavirus (dont ses quatre gardiens), River Plate pourrait ne mettre que dix noms sur la feuille de son match de Copa Libertadores mercredi soir contre l'Independiente Santa Fe. L'équipe argentine entraînée par Marcelo Gallardo, ex-joueur de Monaco et du Paris-SG, s'est vu refuser mardi par la CONMEBOL, l'organe organisateur de la compétition, d'ajouter un jeune gardien de but à la liste des joueurs qualifiés pour cette quatrième journée contre le club colombien.

Selon la presse locale, l'instance dirigeante du football sud-américain a argué qu'en début de saison seuls 32 joueurs avaient été enregistrés alors que River Plate avait tout loisir de porter la liste à 50 noms, comme le stipule le règlement.Le calvaire du "Millonario" a commencé vendredi lorsque 15 cas ont été détectés dans l'effectif. Lundi, cinq autres nouveaux joueurs ont dû déclarer forfait, venant s'ajouter à deux blessés, dont le milieu défensif Enzo Perez, finaliste du Mondial-2014 avec l'Argentine.

Ce dernier pourrait toutefois au dernier moment, malgré sa contracture à la cuisse, enfiler la tunique de gardien, ce qui permettrait à River Plate de débuter la partie avec onze joueurs sur le terrain. Avant la décision de la CONMEBOL, le président de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, avait jugé "ridicule" d'être contraint de mettre un joueur de champ dans les cages mais avait confirmé la tenue du match, "sinon nous risquons de lourdes sanctions".

Le règlement stipule que le coup d'envoi peut être donné à condition que sept joueurs soient présents sur le terrain, sinon le match est déclaré perdu sur tapis vert. Pour disputer le "Superclasico" contre le grand rival, Boca Juniors, dimanche en quart de finale de la Coupe de la Ligue argentine, Marcelo Gallardo avait pu faire appel à un gardien espoir mais ce dernier n'a pas pu sauver son équipe qui s'est inclinée aux tirs aux buts (1-1, 4 t.a.b à 2).

River Plate est deuxième du groupe D avec six points après trois journées, derrière le leader brésilien Fluminense (8) et devant les Colombiens Junior (3) et Santa Fe (2). Le club colombien se présentera au stade Monumental de Buenos Aires à 21H00 locales (02H00 françaises) sans trois de ses joueurs, testés positifs au Covid-19.

