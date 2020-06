COUPE D'ITALIE - Trois mois après l'interruption du championnat italien du fait de la pandémie de coronavirus, le football va officiellement reprendre ses droits le 12 juin de l'autre côté des Alpes, avec un alléchant Juventus-Milan AC, en demi-finale de Coupe d'Italie.

Dans précisément huit jours, le football fera son grand retour de l'autre côté des Alpes. Les dates des demi-finales de la Coupe d'Italie étaient fortement attendues, elles sont désormais connues. C'est Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports italien, qui a officialisé la nouvelle. La Juventus Turin recevra l'AC Milan le vendredi 12 juin. Le lendemain, le Napoli accueillera l'Inter Milan. Les horaires de ces deux rencontres n'ont pas encore dévoilés.

Trois mois après l'interruption du championnat italien, à cause de la pandémie de coronavirus, la Serie A reprendra son cours le 20 juin à huis clos. Torino et Parme lanceront un marathon au cours duquel 124 matches seront disputés en un mois et demi. En effet, douze journées restent encore à jouer. Si les conditions sanitaires permettent d'aller au bout, le dernier acte de la saison 2019-2020 est prévu le dimanche 2 août.

