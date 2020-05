SERIE A - Les autorités italiennes ont tranché ce jeudi et ont décidé d'une reprise de la Serie A le 20 juin. Entre le 13 et le 20 juin, les deux demi-finales de la Coupe d’Italie (Juve-Milan, Napoli-Inter) auront lieu.

Décidément, ce jeudi 28 mai aura été un tournant dans l'exercice 2019-2020. Alors que la Premier League a annoncé la reprise du championnat le 17 juin, et que la Liga pourrait faire son retour à partir du 11 juin, voilà que la Serie A annonce officiellement qu'elle reprendra la saison en cours à partir du samedi 20 juin, à huis clos. Une date confirmée jeudi soir par le ministère des Sports italien. Les autorités, en collaboration avec la Ligue, ont également assuré que les deux demi-finales de la Coupe d’Italie (Juventus-Milan AC, Naples-Inter) auront lieu entre le 13 et le 20 juin. Concernant le calendrier détaillé de la fin du championnat italien, l'information n'a pas encore filtré.

Alors que le 13 juin avait un temps été évoqué, cette décision de reprendre la Serie A sept jours plus tard a été prise à la suite d'un échange entre le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, et le Premier ministre italien, Giuseppe Conte. "L'Italie redémarre et donc il est normal que le championnat de football reprenne également. Si la courbe des contagions venait à changer et que le championnat était contraint de s'arrêter une nouvelle fois, la fédération m'a assuré qu'il y avait un plan B, via l'organisation de playoffs, voire un plan C, qui figerait le classement en cours...Mais après, si tout se passe comme prévu, le championnat reprendra le 20 juin", a déclaré le ministre des Sports.

Il y a trois mois, lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à faire rage en Italie, qui a un temps été le pays comptant officiellement le plus de victimes au monde (ndlr : environ 33 140 décès ont été comptabilisés à ce jour), il semblait impensable que la Serie A puisse reprendre. Mais le temps a joué en faveur du championnat italien même si certaines voix se sont souvent elevées pour arrêter définitivement les hostilités. Parmi elles, le capitaine de Brescia, Daniele Gastaldello, qui a dénoncé "un coup de force" en début de semaine. Alors qu'il reste douze journées à jouer et un champion à couronner (ndlr : la Juve 63 points, la Lazio 62 points), la Serie A revient de très loin.

