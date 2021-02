Tout reste à faire entre Naples, le tenant du titre, et l'Atalanta Bergame pour une place en finale de la Coupe d'Italie, les deux équipes s'étant neutralisées (0-0) mercredi au Stade Maradona en demi-finale aller. Par son envie et ses occasions, l'Atalanta a été la plus proche de prendre une option face à une équipe de Naples bien moins inspirée que lors de la démonstration en championnat (4-1) en octobre mais bien défendue par un David Ospina vigilant devant sa cage.