Coupe de France - huitièmes de finale : Villefranche-PSG : Faut-il réintégrer Rabiot ?

Oui, le PSG doit réintégrer Rabiot

Glenn Ceillier

Ce n'est pas une question d'urgence de la situation. C'est une question de bon sens. Il est même aberrant de voir une équipe comme le PSG gérer de cette manière une telle situation. Par orgueil, l'équipe parisienne a voulu marquer le coup. On comprend la logique pour l'image du club. Il fallait essayer de redorer le blason de l'institution PSG. Mais il n'y a pas de logique sur le plan sportif.

Cette saison, Paris n'a pas les armes pour se lancer dans ce genre de guerre. Contraint de jongler avec le Fair-play financier, Paris n'a pas la profondeur d'effectif dans ce secteur de jeu pour se priver d'un joueur du niveau d'Adrien Rabiot. Et encore moins à ce moment de la saison. Otage de cette situation, Thomas Tuchel se retrouve à bricoler en tentant Daniel Alves, Julian Draxler et Marquinhos à un poste inhabituel pour eux. Et ça ne fonctionne pas toujours. Aberrant, on vous dit…

Bien sûr, le technicien allemand a récupéré Leandro Paredes cet hiver. Mais en quelques bouts de match, l'Argentin ne pourra jamais créer les mêmes automatismes avec Marco Verratti et les autres Parisiens qu'Adrien Rabiot. Et si Rabiot n'est pas le 6 tant désiré, il a l'expérience et les qualités mais aussi le volume pour combler les manques entrevus ces dernières semaines dans l'entrejeu parisien. Voilà pourquoi il est temps que Paris arrête de se tirer une balle dans le pied avec cette mise au ban.

Cette histoire est de toute manière ubuesque depuis le début. Rabiot n'est pas le premier joueur à refuser de prolonger. D'autres ont pu continuer à jouer dans une situation analogue. Il n'y a aucune raison de voir Paris s'acharner. Surtout que le club parisien a besoin de lui. Il continue de payer son salaire. Il est donc temps d'arrêter de s'obstiner pour ne pas se priver d'un joueur apte à rendre de bons services. Et à une semaine d'un rendez-vous crucial face à Manchester United, c'est maintenant ou jamais. Rabiot n'est en effet plus apparu depuis le 11 décembre... Le bon sens doit reprendre le dessus.

Adrien Rabiot avec le maillot du PSGGetty Images

Non, le PSG ne doit pas réintégrer Rabiot

Maxime Dupuis

Réintégrer Adrien Rabiot remplirait un vide. Mais ne réglerait pas le problème du PSG. A savoir : celui du 6 qui fait défaut au club depuis le départ à la retraite de Thiago Motta. Alors que les choses sérieuses approchent pour Paris, les seules qui comptent à l’échelle des moyens et de la puissance du club de la capitale, il est aberrant que le septuple champion de France en soit encore là.

Le problème que l’on a eu le temps de voir naitre, grandir, jusqu’à prendre toute la place, n’aurait jamais dû se poser : au fil des mois, Antero Henrique a bénéficié de suffisamment de latitude pour trouver un successeur à Motta. Si le travail avai été fait correctement, personne ne se gratterait la tête concernant le cas Rabiot - qui eut également été réglé bien plus tôt.

On peut discuter de la manière de faire du clan Rabiot qui a jugé qu’il n’était redevable de rien envers le Paris Saint-Germain. On peut aussi discuter des manières de faire d’un club qui a mis au ban un joueur ayant eu pour tort principal de pousser son avantage jusqu’au bout et fait jouer sa "clause de liberté". Une chose est sûre : une décision a été prise. Et il en va de la crédibilité du PSG qu’elle soit respectée.

Alors oui, Thomas Tuchel aimerait pouvoir compter sur son milieu et disposer d’une cartouche supplémentaire face à Manchester United. Mais on a suffisamment douté de la force de l’institution Paris Saint-Germain depuis son rachat par QSI pour qu’elle se montre faible face à un joueur qui lui a fait un tel pied de nez.