Coupe de France : Le PSG écarte Villefranche après prolongation (0-3)

Que ce fût laborieux ! Le PSG a livré une prestation vraiment indigeste face à Villefranche en huitième de finale de la Coupe de France. Trois jours après son revers face à Lyon en championnat (2-1), les joueurs de Thomas Tuchel ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout des pensionnaires de National 1 (3-0, a.p.). Ils ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour le tour suivant avec une équipe remaniée. Mais ils ont montré de grosses lacunes qui laissent circonspect à moins d'une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester United.

Avec Choupo-Moting, Diaby, Nkunku et Di Maria dans le secteur offensif, et Draxler et Paredes dans l'entrejeu, le PSG s'est montré très peu imaginatif. A court de solutions face à un bloc défensif très compact devant sa propre surface. Le portier de Villefranche, Antoine Philippon, a longtemps passé une soirée tranquille. Malgré quelques passes splendides de la recrue hivernale argentine, les Parisiens ont manqué de vitesse dans les transmissions et ont trop peu souvent trouvé des espaces pour se mettre en bonne situation de tir.

Vidéo - Un aperçu du talent de Paredes ? Cette passe de l'extérieur devrait vous régaler 00:36

Premier tir cadré à la 83e

Pour dire, il a fallu attendre un coup franc de Cavani à la 83e minute pour voir la première frappe cadrée du match parfaitement repoussée par le portier de Villefranche. Une prestation très brouillonne qui a dû agacer Thomas Tuchel, par ailleurs exclu pour s'être emporté auprès du quatrième arbitre suite à une faute sur Parades (73e).

Vidéo - Une nouvelle faute dangereuse sur Paredes et Tuchel a vu rouge : son expulsion en vidéo 01:21

Au cours de la prolongation, la première du club dans cette compétition depuis avril 2013 face à Evian, le tenant du titre a enfin haussé le rythme pour faire exploser leur adversaire. Et les remplaçants ont fait la différence. Cavani a d'abord délivré un centre à ras de terre parfait pour Draxler qui a pu pousser le ballon au fond des filets (0-1, 102e). Grâce aux boulevards qui se sont ensuite ouverts, Mbappé a pu la jouer altruiste : deux passes décisives, pour Diaby (0-2, 113e) puis Cavani (0-3, 119e). De quoi valider une qualification sans gloire pour les quarts de finale de la Coupe de France.