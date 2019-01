Coupe de France : Le PSG se qualifie face à Strasbourg (2-0)

Le PSG a tenu son rang et validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont disposé de Strasbourg ce mercredi soir (2-0). Une rencontre totalement maîtrisée par les joueurs de Thomas Tuchel. Strasbourg n'a jamais donné l'impression de pouvoir tenir la comparaison face à des Parisiens en forme... mais qui ont perdu Neymar en court de match. La star brésilienne est sortie avant l'heure de jeu, touché à une cheville. À trois semaines du choc contre Manchester United en Ligue des champions, l'inquiétude est de mise.

Cinq jours après son succès retentissant face à Guingamp en championnat (9-0), le PSG a livré une nouvelle prestation aboutie. Les Parisiens ont très vite pris le contrôle des débats devant des Strasbourgeois, dépassés. Intensité élevée, pressing constant : les Parisiens ont vite annoncé la couleur, avec une ouverture du score d'entrée de jeu, signée Edinson Cavani (4e). Profitant d'un bel enchaînement d'Eric Maxim Choupo-Moting, l'attaquant uruguayen ne s'est pas fait prier pour tromper Matz Sels d'un plat du pied.

Vidéo - Choupo-Moting - Cavani, duo qui marche : l'ouverture du score du PSG 00:48

Le PSG a convaincu mais il a perdu Neymar

Après un premier acte ultra dominé par les hommes de Thomas Tuchel, Strasbourg n'a pas su élever son niveau de jeu par la suite. Le PSG a redémarré avec les mêmes intentions, prenant régulièrement à défaut les défenseurs strasbourgeois dans leur dos. Les attaquants parisiens se sont trouvés trop facilement. Eric Maxim Choupo-Moting a failli faire le break à deux fois, dans les premiers instants de la seconde période (52e, 54e), grâce à des services d'Ángel Di María et de Julian Draxler. Poussés dans leurs retranchements, les Strasbourgeois n'ont pu que subir et ont tenté de procéder en contre mais en vain.

La seule ombre au tableau de la soirée parisienne vient de la blessure de Neymar (56e). La star brésilienne est sortie en larmes après une douleur au pied droit. La gravité de sa blessure n'est pas encore connue. Très bon durant la rencontre, le numéro 10 parisien n'a pas pu aller au terme de la rencontre. Malgré ce petit moment de flottement, les Parisiens ont continué de faire leur jeu et ont continué à donner le tournis à la défense strasbourgeoise. Les hommes de Thomas Tuchel ont été logiquement récompensé par un second but d'Angel Di Maria en fin de partie (80e). Une victoire sans forcer pour le PSG.