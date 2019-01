Dijon élimine Saint-Etienne au terme d'un 16e de finale de folie (3-6)

Grosse soupe à la grimace à Saint-Etienne. Trois jours après avoir perdu le derby contre l'Olympique Lyonnais au bout du temps additionnel, le club stéphanois s'est fait humilier à domicile par Dijon, mercredi, en 16es de finale de la Coupe de France. Pulvérisé sur un score de tennis (3-6) par le 18e de Ligue 1 devant son public de Geoffroy-Guichard, l'ASSE a été piteusement éliminé de la compétition alors qu'il avait les moyens de se frayer un chemin assez loin.

Le club du Forez a surtout montré qu'il traînait de gros symptômes post-défaite face à l'OL. Sa défaite, logique sur le fond et la forme, aurait pu même être plus large. Une semaine après sa belle victoire face à l'OM, le 4e de Ligue 1 a désormais quelques problèmes sportifs et de confiance à régler. Il faudra absolument remettre la machine en marche dans une semaine face à Nantes, en match décalé de la 22e journée.

Plus d'infos à suivre...