Aulas donne rendez-vous au PSG : "Lyon aura une chance sur mille mais on va la jouer à fond"

C'est un Jean-Michel Aulas en forme qui s'est présenté devant la presse, dimanche, après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Saint-Etienne lors du derby (2-0). Après être revenu sur la rencontre les débuts de Bruno Guimarares, le président de l'OL a commencé à évoquer la réception du PSG lors de la demi-finale de la Coupe de France. "On va essayer de faire douter cette équipe de Paris, qui est invincible et qui voudra se donner confiance lors du match qui va précéder son huitième de finale retour contre Dortmund" a d'abord lancé celui qui préside le club rhodanien depuis plus de trente ans maintenant.

Vidéo - Aulas : "Pour une équipe qui était très décriée, c'est une belle revanche" 01:38

Le calendrier et l'arbitrage visés

Mais Jean-Michel Aulas ne va pas s'arrêter là. Le président lyonnais a d'abord pointé du doigt le calendrier, qui selon lui est à l'avantage des hommes de Thomas Tuchel : "Le PSG est nettement plus fort. En plus, il a joué samedi. Mais c’est la tradition avec Lyon". Une journée de repos supplémentaire qui visiblement agace le dirigeant lyonnais, qui n'a pas hésité à en remettre une couche : "Ils ont une journée et demie de repos de plus que nous. On va essayer de bien se reposer. On verra comment sont les organismes. La chose principale, c’est de reposer au maximum pour avoir des jambes mercredi soir."

Sur les chances de qualification de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas ne s'est pas montré optimiste : "Lyon aura peut-être une chance sur mille, mais on va la jouer à fond. On va essayer de battre Paris. On jouera crânement notre chance pour aller en finale." Avant de mettre une petite pression sur l'arbitre de la rencontre : "J’espère qu’on aura un ensemble qui sera à la hauteur, sur le plan de l’arbitre et des festivités". La rencontre s'annonce palpitante.