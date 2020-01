L’espace d’un instant, on a cru que la magie de la Coupe de France pouvait s’opérer au stade Marcel Verchère, samedi soir. Mais Lyon, d’un froid réalisme en première période, a douché les espoirs de Bourg-en-Bresse grâce notamment à Dembélé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, avant de dérouler dans le second acte (0-7). Mission accomplie pour l’OL qui n’est pas tombé dans le piège burgien et se qualifie pour les 16es de finale.

Décidément, Rudi Garcia aime les voyages à Marcel Verchère. Deux ans après un 8ème de finale à sens unique avec Marseille contre Bourg-en-Bresse (0-9), l’entraîneur a une nouvelle fois vu ses joueurs en démonstration face aux Burgiens ce samedi (0-7).

Mais cette fois, les Lyonnais ont mis plus de temps avant d’être totalement sereins. La faute à un premier acte où ils ont été bousculés par le 8ème de National. Mais Bourg-en-Bresse a manqué de réalisme (9e et 13e) et a surtout commis trop d’erreurs défensives face à un tel adversaire. Sur un ballon anodin, Camara a manqué sa passe en retrait pour son gardien et Dembélé en a profité (0-1, 17e). L’attaquant des Gones a même inscrit un doublé juste avant la pause, là encore bien servi par… un défenseur burgien (0-2, 41e).

Caqueret et Cherki à la fête

Vidéo - A l'affût, Dembélé a conclu le bon travail d'Aouar : le but du 2-0 00:51

Deux buts d’avance à la pause ? Presque inespéré pour cet OL brouillon jusqu’ici. Mais le second acte a été bien différent. Sans doute sonnés par le troisième but précoce de Terrier (0-3, 46e), les locaux ont alors été dépassés sur chaque offensive lyonnaise. Le trio d’attaque rhodanien s’est donc fait plaisir puisque Cornet, bien servi par Dembélé, a également marqué (0-4, 55e).

Match particulier pour Caqueret et Cherki qui ont inscrit leurs premiers buts chez les professionnels (0-5, 82e et 0-7, 90e+1). Entre temps, Aouar avait lui aussi participé à la fête d’une frappe limpide (0-6, 89e).

L’écart entre les deux équipes était trop important pour savoir si l’OL va mieux après une fin d’année 2019 décevante. Sans doute un premier élément de réponse la semaine prochaine avec la réception de Brest en Coupe de la Ligue et le déplacement à Bordeaux en Ligue 1.