"La FFF travaille avec les ligues régionales pour la reprogrammation en janvier du 6e tour et du 7e tour (qui n'ont pu se disputer aux dates prévues, soit les 31 octobre et 22 novembre) et avec la Ligue de Football Professionnel pour la reprogrammation des tours impliquant la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2", explique la Fédération française de football dans un communiqué publié ce mardi après-midi.