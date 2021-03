C'est un match où il devait être préservé. Il l'a fini avec un doublé. Même en sortie de banc, Kylian Mbappé a trouvé le moyen d'être l'un des hommes forts de qualification du PSG face à Lille (3-0) en 8e de finale de la Coupe de France, mercredi. Il en aurait été le principal protagoniste si Keylor Navas n'avait pas encore réalisé des miracles dans la cage parisienne. Mais de l'autre côté du terrain, Paris avait besoin d'un deuxième homme pour faire la décision. Comme souvent, Mbappé a parfaitement endossé ce rôle.

Il a eu un impact immédiat. Entré à la 38e minute de jeu pour remplacer un Mauro Icardi blessé, l'ancien Monégasque a obtenu un penalty - généreux - à la 40e et l'a transformé à la 41e. En l'espace de trois minutes, il a permis au PSG de faire un break décisif dans ce match. "Je n'ai pas trop eu le temps de m'échauffer, j'étais un peu froid donc j'ai essayé de doser sur mes premiers ballons, a-t-il reconnu au micro de Benjamin Nivet sur Eurosport. Mais il y avait l'opportunité de faire quelque chose donc j'ai provoqué le penalty puis je l'ai marqué."

Coupe de France Un grand Navas, un Mbappé bouillant et le choc pour Paris IL Y A 2 HEURES

Penalty (très) généreux et transformation en puissance pour Mbappé : le but du 2-0

Mbappé a patienté jusqu'aux derniers instants du temps additionnel pour s'offrir un doublé. Mais cela valait la peine d'attendre. Parti du milieu de terrain sur un service de Leandro Paredes, l'international français a placé une accélération dont il a le secret pour déposer Tiago Djalo avant de mystifier Mike Maignan d'un lob parfait. La conclusion idéale pour une prestation aboutie. Elle est venue à point nommé pour Mbappé, coupable d'une perte de balle qui avait permis à Nantes de se relancer avant de s'imposer dimanche au Parc (1-2).

"Une équipe qu'on va revoir bientôt"

Il y avait la nécessité pour lui de rebondir immédiatement après cette erreur. Mais aussi de marquer son territoire face à Lille, l'un des adversaires directs du PSG dans la course au titre, avant les retrouvailles tant attendues entre deux clubs en championnat le 3 avril prochain. "Oui, c'était important de réagir de manière générale, a-t-il insisté après la rencontre. C'était une autre compétition, un autre contexte, contre une équipe qu'on va revoir bientôt donc c'était important de gagner cette première manche on va dire."

Mbappé : "J'ai pas eu trop le temps de m'échauffer..."

Mbappé n'a pas manqué de souligner l'importance de la Coupe de France pour le PSG. "Peut-être que les gens ne pensent pas ça mais nous, on veut gagner cette Coupe de France", a-t-il affirmé. Mais au-delà de la qualification, l'enjeu était aussi d'aborder le mieux possible une semaine capitale pour le club parisien, avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions vendredi et le duel face à Lyon en championnat dimanche (21h00).

Préserver Mbappé entrait dans cette optique. Mais les circonstances en ont décidé autrement et ce n'est pas forcément plus mal pour l'attaquant parisien. Avec ce doublé, qui porte son total à 28 buts toutes compétitions confondues en club cette saison, il sera en pleine confiance pour affronter les Gones dans un choc qui s'annonce lui aussi déterminant sur l'issue du championnat. Battu à l'aller au Parc (0-1), le PSG aura une revanche à prendre au Groupama Stadium. Et Mbappé a rappelé face à Lille qu'il était l'un de ses meilleurs arguments.

Rush incroyable de Mbappé, boulette et penalties : le résumé du choc

