Mauricio Pochettino a manifestement tenu compte du choc de dimanche face à Lyon en championnat pour composer son onze de départ. L'entraîneur du PSG a ainsi choisi de laisser Kyilian Mbappé sur le banc pour affronter Lille ce mercredi en 8e de finale de la Coupe de France (17h45). Marco Verratti est lui aussi préservé et ne sera pas titulaire au coup d'envoi. Keylor Navas et Marquinhos seront en revanche bien présents, tout comme Leandro Paredes et Idrissa Gueye dans l'entrejeu.

Angel Di Maria est lui aussi dans le onze de départ, après avoir été victime d'un cambriolage en marge de la rencontre PSG - Nantes (1-2) dimanche. Paris enregistre par ailleurs le retour de Moise Kean, débarrassé du Covid-19. L'Italien débutera vraisemblablement sur le côté gauche de l'attaque parisienne, tandis que Mauro Icardi évoluera comme avant-centre.

La compo du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Gueye, Paredes - Di Maria, Rafinha, Kean- Icardi

A Lille, Christophe Galtier a opté pour un duo 100% turc en attaque avec Yusuf Yazici associé à Burak Yilmaz. L'entraîneur lillois a privilégié Luis Araujo et Timothy Weah pour animer les côtés au détriment de Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, remplaçants. José Fonte débutera lui aussi sur le banc, Tiago Djalo composant la charnière des Dogues avec Sven Botman.

La compo de Lille : Maignan - Celik, Djalo, Botman, Bradaric - Araujo, Soumaré, Xeka, Weah - Yazici, Yilmaz

