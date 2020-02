C'est devenu un événement : Edinson Cavani va débuter un match avec le PSG. L'attaquant uruguayen va connaître sa sixième titularisation de la saison à l'occasion du quart de finale de Coupe de France à Dijon (18h30). Buteur juste après son entrée en jeu dimanche face à Lyon en championnat (4-2), El Matador n'avait plus été titulaire depuis le 32e de finale face Linas-Monthléry (0-6) le 5 janvier dernier. Il aura l'occasion en Bourgogne d'inscrire son 200e but sous le maillot parisien dans une compétition qui lui réussit bien, au sein d'une attaque où il sera associé à Kylian Mbappé.

Vidéo - Cavani, le spécialiste de la Coupe : ses 16 buts en vidéo 02:00

Pour sa part, Mitchel Bakker va démarrer pour la première fois depuis son arrivée de l'Ajax l'été dernier. Le latéral de 19 ans débutera sur le flanc gauche de la défense parisienne. Jusqu'ici, il n'a joué que 23 minutes sous le maillot parisien, lors de la victoire à Pau (0-2) en 8e de finale. Ce déplacement à Dijon marquera aussi le retour de Thiago Silva dans le onze parisien après avoir manqué les quatre derniers matches sur blessure. Il sera associé à Thilo Kerhrer en défense centrale. Tanguy Kouassi et Ander Herrera composeront le duo de récupérateurs, tandis que Pablo Sarabia et Julian Draxler animeront les ailes.

Du côté de Dijon, Alex Runarsson est titulaire dans le but et compense la blessure d'Alfred Gomis, absent pour une durée estimée entre deux et trois mois. L'entraîneur Stéphane Jobard aligne un onze assez proche de son équipe-type même si Jhonder Cadiz a été préféré à Julio Tavares à la pointe de l'attaque bourguignonne. Il sera soutenu par un trio Baldé-Chouiar-Mavididi qui a affiché une forme étincelante ces dernières semaines.