Il ne manque plus qu'une marche avant le Stade de France. Les 4 et 5 mars prochains, les demi-finales de la Coupe de France nous donneront les noms des deux finalistes. Les deux affiches qui opposent l'Olympique Lyonnais au PSG (4 mars, 21h10) et l'AS Saint-Etienne au Stade Rennais (5 mars, 20h55) seront bien évidemment à suivre en direct vidéo sur Eurosport. Vous pourrez également suivre les matches en live-commenté sur Eurosport.fr. Vidéos, réactions, buts... Le programme s'annonce intense.

Programme

Mercredi 4 mars : OL-PSG en direct sur Eurosport 2

Jeudi 5 mars : ASSE-Stade Rennais en direct et en exclusivité sur Eurosport 2