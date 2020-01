Marseille sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France, une compétition qu'il envisage sérieusement de remporter. Pour accéder à ce stade, les hommes d'André Villas-Boas ont dû se défaire d'une équipe de Strasbourg très remaniée à domicile. Parfois mis en difficulté, ils ne sont pas tombés dans le piège alsacien après avoir fait une bonne partie du chemin en première période (3-1). Tout ne fut pas parfait pour l'OM, notamment après la pause, mais la qualification, méritée, est bel et bien au bout.

Marseille sait combien il est compliqué d'affronter Strasbourg, un club capable de couper des têtes, surtout dans des matches à élimination directe. C'est sans doute pour cette raison que ce huitième de finale fut d'abord très fermé, sans réel rythme. A tel point que l'on espérait un exploit individuel pour décanter la situation. Il est venu de Bouna Sarr, auteur d'une accélération toute en puissance et en technique, avec un double contact puis un autre pour endormir la défense et conclure l'action (1-0, 32e). Auparavant, Bingourou Kamara (22e) puis Steve Mandanda (25e) ont dû sortir de leur boîte pour empêcher leur équipe respective d'encaisser un but.

Vidéo - Rush de 40 mètres, crochets et patte gauche : Bouna Sarr signe un but digne de Messi ! 01:03

Marseille évite le piège

Cette ouverture du score n'a pas réveillé tout de suite les Strasbourgeois, fragilisés il est vrai par de nombreux absents. Et les choses se sont encore un peu compliquées pour eux au moment où Lionel Carole a touché le ballon de la main dans sa propre surface. Dimitri Payet, très intermittent, ne s'est pas fait prier pour faire le break juste avant la pause (2-0, 42e). Au retour des vestiaires, Marseille a d'abord manqué quelques occasions d'enfoncer définitivement le clou (54e, 55e). Ce qui a permis aux Alsaciens d'y croire après la réduction du score signée Benjamin Corgnet, tout heureux de reprendre une frappe d'un partenaire repoussée sur lui pour sanctionner une défense passive (2-1, 59e).

Vidéo - Mandanda n'a pas suffi et Corgnet redonne espoir à Strasbourg 00:40

Un arrêt de Kamara face à Nemanja Radonjic plus tard (64e) et les Phocéens ont commencé à douter, par exemple sur un tir puissant de Kévin Zohi (82e) ou sur un but refusé à Adrien Thomasson pour une position de hors-jeu avérée (83e). Il aura fallu attendre l'expulsion d'Abdallah N'Dour (86e), une ultime claquette déterminante de Mandanda (90e+4) et le troisième but marseillais inscrit par Boubacar Kamara à l'issue d'un contre (3-1, 90e+5) pour sceller le sort d'une rencontre qui a constamment soufflé le chaud et le froid. Et, surtout, pour envoyer un OM en quarts de finale de la Coupe de France. Ce qui paraît évident pour un dauphin très sérieux de Ligue 1.