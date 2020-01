Vingt ans après, Reginald Becque et Mickaël Landreau vont se retrouver sur un terrain. En effet, rejouer un Calais-Nantes, c'était l'idée conjointe des deux capitaines de l'époque qui avaient soulevé la Coupe de France 2000. Les deux hommes sont devenus des amis et ont voulu célébrer ce match qui reste "un événement du foot français", comme l'a rappelé Reginald Becque qui travaille aujourd'hui à la FFF, lundi lors d'une conférence de presse.

La rencontre, qui aura lieu au stade de l'Epopée de Calais le samedi 6 juin (17h), verra s'affronter les joueurs nordistes ayant participé à l'aventure et une équipe nantaise mixte, composée de joueurs de 2000, mais aussi de 1999 (succès en Coupe de France) et 2001 (victoire en championnat). Ainsi Mickaël Landreau, Eric Carrière, Frédéric Da Rocha, Nicolas Gilet, Alain Caveglia ou encore Nestor Fabbri devraient participer à ce match de gala dont les bénéfices seront reversés à des associations caritatives.

A la surprise générale et au terme d'un parcours phénoménal, Calais (ex-CFA) s'est hissé en finale de la Coupe de France en 2000.Getty Images

Le 7 mai 2000, les Canaris avaient arraché la victoire (2-1) face au CRUFC au Stade de France et Landreau avait invité Becque à soulever avec lui le trophée, un geste qui avait marqué le foot français. Calais, qui avait éliminé deux équipes de L1 (Strasbourg et Bordeaux) et deux de L2 (Lille et Cannes) durant son parcours, reste aujourd'hui la seule équipe de 4e division à avoir atteint la finale de la Coupe de France.