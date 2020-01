Le Paris Saint-Germain s’est rassuré mercredi, contre Monaco (1-4) après le match nul entre les deux équipes quelques jours auparavant (3-3). De quoi aborder avec toute la confiance nécessaire la confrontation face à Lorient, en 16e de finale de la Coupe de France dimanche (20h55). Attention cependant, le leader de la Ligue 2 a souvent mis des bâtons dans les roues du club de la capitale.

Les deux équipes ne s’étaient plus rencontrées depuis mars 2017, c’est Paris qui s’était imposé d’une courte tête (2-1). Mais il ne faut pas rester sur ce dernier match, les choses ont bien changé depuis. Lorient est actuel leader de Ligue 2, avec deux points d’avance sur le deuxième. Christophe Pelissier est aux commandes depuis le début de la saison et semble avoir insufflé un certain renouveau au sein de l’équipe, et surtout de sa manière de jouer.

Christophe PélissierGetty Images

Huit absences pour Paris

"Pélissier le magicien", c’est son surnom. En même temps, le coach a largement contribué à la remontée (avortée) de Luzenac en Ligue 2, puis d’Amiens en Ligue 1, et semble sur la même voie avec les Merlus. De là à battre le Paris Saint-Germain ? Et si la magie de la Coupe de France et la motivation des Lorientais faisait le reste… Tuchel en est conscient et s’est montré prudent samedi en conférence de presse : "Lorient est une équipe très forte en Ligue 2. Elle n'a rien à perdre." Surtout que le PSG va devoir faire sans huit de ses joueurs : Cavani, Meunier, Verratti, Kouassi, Marquinhos, Aouchiche, Bernat et Kehrer.

Lorient, sait tenir tête à Paris, même si statistiquement, les chiffres ne le prouvent pas. En avril 2016, lors de la demi-finale de la Coupe de France, les Merlus étaient parvenus à faire douter les hommes de Laurent Blanc jusqu’à la 75e minute de jeu. C’est finalement un certain Zlatan Ibrahimovic qui avait permis à son équipe de l’emporter. En mars 2017, les Lorientais, derniers, parviennent également à faire douter le PSG après avoir été menés 2 à 0. Ils réduisent le score à la 69e grâce à Ciani, mais se sont inclinés d’une courte tête.

Titularisé dans l'entrejeu du PSG, Christopher Nkunku a inscrit le second but parisien à Lorient (1-2).AFP

Faire beaucoup avec peu de ballons

Le coach des Merlus n’a pas caché au Parisien que ça sera compliqué : "Aujourd'hui, tout le monde en prend trois ou quatre minimum contre cette équipe. Face à une telle force de frappe, la stratégie est de montrer son meilleur profil avec le peu de ballons qu'on aura." Il ajoutait auprès de l’AFP : "On est habitué à avoir la possession, à dominer, là on va faire un match en étant dominé. On aura très peu le ballon. Ça demande d'autres efforts, que ce soit physiques ou psychologiques." Et l’équipe lorientaise a des arguments comme l’expérience de Fabien Lemoine, qui a rencontré le PSG à plusieurs reprises lorsqu’il jouait à l’AS Saint-Etienne.

Mais aussi certaines individualités comme Armand Laurienté, attaquant de 21 ans, très souvent décisif lorsqu’il a été aligné avec Lorient. Avec une bonne capacité de centre et bon dans sa prise de profondeur, le joueur pourrait poser quelques problèmes aux Parisiens. C’est aussi le cas de Jimmy Cabot - sur le départ - qui fait souvent parler ses qualités de percussion. Yoane Wissa, qui a débuté sa formation en tant que… gardien, est également précieux pour les Merlus. 13 buts, quatre passes décisives en 21 matches (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison, les chiffres parlent pour lui.

Mais l’objectif premier des Lorientais reste le championnat et la montée en Ligue 2. Ce qui se passera au Moustoir dimanche, c’est tout bénéfice : "Il n'y a pas photo, le match le plus important c'est celui contre Nancy en championnat la semaine prochaine." En ligne de mire, la première division : “Ce n'est pas de jouer une fois le PSG en Coupe de France cette année, mais deux fois en Ligue 1 la saison prochaine.”