Il tient presqu'à lui tout seul la baraque d'une attaque stéphanoise sinistrée depuis le début de la saison. Denis Bouanga, arrivé de Nîmes cet été et meilleur buteur de Saint-Etienne en championnat, sera la principale menace verte face à Rennes. A 25 ans, il donne un peu le tempo chez les Verts ces derniers temps. Il donne même parfois le sourire, dans un club qui en a terriblement besoin. Saint-Etienne patauge en effet depuis le début de la saison, peinant à surnager au dessus de la ligne rouge de la zone de relégation (16e). Et si les Verts respirent encore, Bouanga n'y est pas pour rien, meilleur buteur avec 9 buts et 3 passes décisives.

" On s'appuie beaucoup sur lui "

Débarqué de Nîmes cet été pour 4,5 millions d'euros, le Gabonais n'a mis que quelques mois pour s'affirmer comme la pièce essentielle d'une attaque moribonde. Après une blessure au pied droit juste avant la trêve hivernale qui l'a tenu éloigné des terrains durant un mois, l'international gabonais a plutôt bien repris ses marques dans le onze stéphanois. Depuis son retour, il a marqué lors des deux derniers matches de Coupe de France à Monaco (1-0), puis en quarts de finale contre Epinal (2-1), avec un but superbe, une frappe enroulée pleine lucarne.

Vidéo - Pourquoi le retour de Bouanga va faire un bien fou aux Verts 01:15

"Denis a un très fort potentiel. Il a un peu plus de mal à l'exprimer depuis qu'il est revenu de blessure. C'est vrai qu'il a enchaîné très vite, avec beaucoup de temps de jeu puisque nous avons des blessés dans le secteur offensif, et pas des moindres", avait reconnu le manager général Claude Puel à la mi-février. "En conséquence, on s'appuie beaucoup sur lui. Il doit retrouver l'expression, la légèreté, la fraîcheur qu'il avait avant sa blessure. Il est sur le bon chemin", a encore dit le technicien évoquant "quelqu'un de sain, de travailleur, avec de grandes dispositions techniques ou physiques".

Sur les traces d'Aubameyang

Pour Bouanga, pas le temps de souffler, donc, en raison des problèmes d'effectif de l'ASSE: il sera encore le fer de lance des Verts contre le Stade rennais. "C'est vrai que, de temps en temps, j'aimerai le soulager", admet Puel. Car l'ancien Nîmois ne ménage pas sa peine, que ce soit sur le front de l'attaque ou plus souvent sur le flanc gauche du dispositif, dans un rôle de piston.

Vidéo - La toile d'araignée a volé : Bouanga a trouvé la lucarne pour ouvrir le score 00:51

"Il aime bien ce positionnement qui lui permet d'avoir de l'espace, de pouvoir partir de loin, de ne pas être serré au marquage. Et il aime bien après se projeter et dans ces cas là, il peut se retrouver dans des un contre un", analyse l'entraîneur stéphanois. "Il est très intéressant quand il rentre sur son pied droit. Mais il peut jouer un cran plus haut bien sûr, rendre service dans l'axe même si ce n'est pas un attaquant de métier. Il n'a pas tous les déplacements, le jeu d'avant-centre que l'on attendrait", commente encore Claude Puel.

"Pendant sa blessure, il nous a manqué parce que c'est lui qui a décanté pas mal de situations dans les matches", ajoute-t-il encore. Alors qu'il aimerait suivre les traces de Pierre-Emerick Aubameyang, autre international gabonais passé par Saint-Etienne et qui avait contribué à la victoire en coupe de la Ligue en 2013, Denis Bouanga espère à son tour emmener les Verts au Stade de France.