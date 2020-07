Le duel entre Wissam Ben Yedder (Monaco) et William Saliba (Saint-Etienne) en Ligue 1

COUPE DE FRANCE - William Saliba ne disputera pas la finale de la Coupe de France avec Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain. Alors que Mikel Arteta avait envoyé des signaux positifs, les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord.

C'est un rétropédalage qui ne fera pas plaisir aux supporters stéphanois. William Saliba ne disputera pas la finale de la coupe de France avec l'ASSE contre le Paris Saint-Germain, le 24 juillet faute d'un accord avec son club d'Arsenal qui l'avait prêté aux Verts la saison dernière, a annoncé le club stéphanois dans la nuit de mardi à mercredi.

Les dirigeants foréziens évoquent, dans un communiqué, sans plus de précision, "des conditions sportives et financières absolument inacceptables" de la part du club londonien qui avait obtenu le transfert de Saliba (19 ans) il y a un an pour 30 millions d'euros. "L'AS Saint-Etienne avait été heureuse d'apprendre mardi que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal était disposé à laisser William Saliba à la disposition du club jusqu'à la finale de la coupe de France, le 24 juillet", a pourtant souligné l'ASSE.

Le joueur s'entraînait avec le groupe de Claude Puel depuis plusieurs jours. L'ASSE souhaitait simplement la prorogation jusqu'au 24 juillet du prêt initial qui se concluait au 30 juin", précise le communiqué du club. La défection de William Saliba s'ajoute à celles de Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak qui seront suspendus pour la finale

Arsenal répond à l'ASSE

Dans un communiqué publié mercredi matin, le club londonien a rejeté la faute sur l'ASSE. "Nous étions sur le point de trouver une solution pour que William puisse jouer la finale de la Coupe de France sans pour autant avoir d'obligations contractuelles qui nous poussent à faire cela... Comme le joueur revenait de blessure, nous avons demandé à Saint-Etienne de suivre un plan de reprise claire, en collaboration avec nous, pour être sûrs qu'il reprenne la prochaine saison de Premier League en parfaite condition, expliquent les Gunners. Mais à notre grande surprise, nous n'avons pas pu trouver d'accord sur ce plan, proposé par notre staff médical. Par ailleurs, nous ne souhaitions pas être desavantagés financièrement en prolongeant le prêt".

Plutôt dans la journée de mardi, l'AS Saint-Etienne avait annoncé la prolongation pour un mois du contrat du défenseur central et capitaine Loïc Perrin qui se terminait au 30 juin pour qu'il puisse jouer la finale et terminer sa carrière autrement que sur l'arrêt de la saison en raison de l'épidémie de Covie-19. Perrin, qui a fait toute sa carrière à l'ASSE où il est arrivé dans les catégories de jeunes en 1997, aura 35 ans le 7 août.

