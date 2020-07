COUPE DE FRANCE - Selon les informations de L'Equipe, la jauge maximale de 5000 spectateurs devrait être maintenue pour les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, les 24 et 31 juillet prochains.

Le Stade de France devrait sonner creux les 24 et 31 juillet. Selon les informations de L'Equipe, les finales de la Coupe de France (ndlr : PSG - Saint-Etienne) et de la Coupe de la Ligue (ndlr : PSG - Lyon) ne devraient pas se jouer avec plus de 5000 spectateurs, comme les instances, et Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, l'espéraient depuis plusieurs semaines. Ces derniers envisageaient d'accueillir environ 25 000 personnes au Stade de France.

"Nous devions en effet prendre une décision en la matière le 10 juillet, mais il a été décidé de la reporter autour du 20 juillet. À ce moment-là, on verra s'il convient de prolonger la jauge maximale de 5 000 personnes ou de l'assouplir. S'il y a un assouplissement, la décision qui sera prise prendra effet autour du 20 août pour le redémarrage de la saison en Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que le Tour de France, confie un proche de L'Elysée à L'Equipe. La finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue se joueront donc devant 5 000 spectateurs maximum. Les organisateurs ont été prévenus."

5000 spectateurs pour la reprise de la L1 ?

A l'heure actuelle, le décret en vigueur interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 31 août. Mais le virus circule toujours en France, et dans la crainte de voir une nouvelle vague arriver, comme c'est le cas au Portugal par exemple, les autorités pourraient maintenir cette jauge maximale pour la reprise de la saison de Ligue 1 le week-end du 22 et 23 août. Il faudra donc encore attendre avant de revoir des stades plein en France.

