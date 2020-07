Inquiètude pour le PSG : Mbappé sort sur blessure après un violent tacle de Perrin

COUPE DE FRANCE - A moins de trois semaines du quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, Paris a perdu Kylian Mbappé sur blessure. Séché par un violent tacle de Loïc Perrin, l'attaquant parisien, touché à la cheville, a dû quitter ses partenaires. Le défenseur stéphanois a été expulsé.

C'est une image qui a dû glacer le sang de Thomas Tuchel : Kylian Mbappé qui se tord de douleur. Victime d'un violent tacle de Loïc Perrin, dépassé par la vitesse d'enchainement de son adversaire, Mbappé a dû laisser sa place. Sa cheville a visiblement tourné et le champion du monde a quitté la pelouse en boîtant. A moins de trois semaines du quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, c'est un vrai coup dur pour le PSG. Rappelons qu'avec Angel Di Maria, suspendu, l'attaque du PSG est d'ores et déjà amputé de l'un de ses quatre éléments pour le match le plus important de sa saison.

Simplement averti d'un carton jaune sur l'action, Loïc Perrin a logiquement été expulsé après l'intervention du VAR. Un épilogue malheureux pour le capitaine des Verts qui jouait sans doute le dernier match de sa riche carrière ce vendredi. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le PSG pourrait aussi perdre Thilo Kehrer, également sorti sur blessure un peu plus tôt dans la rencontre (20e). Une autre mauvaise nouvelle pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, qui compte peu de spécialistes au poste d'arrière droit depuis le départ de Thomas Meunier le 30 juin.

