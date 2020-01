Lyon a entamé sa folle semaine par la plus belle des manières, non sans s'être fait peur... Sur la pelouse du FC Nantes, au terme d'une affiche de Coupe de France qui a tenu toutes ses promesses au regard des formations impliquées, les hommes de Rudi Garcia ont validé leur billet pour les huitièmes de finale (3-4).

Ils ont pu compter sur un immense Rayan Cherki. A 16 ans, la pépite s'est illustrée avec un doublé, deux passes décisives et un penalty provoqué. Mené 4 buts à 1 à dix minutes du terme, Nantes, joueur, s'est montré efficace un peu trop tard pour y croire. Au moins a-t-il été partie intégrante de la fête...

Le 16e de finale de Coupe de France entre Nantes et Lyon ressemblait à un vrai choc de Ligue 1 pour obtenir un ticket européen, voire une place sur le podium. Pendant un peu plus de 90 minutes, les deux équipes ont tout donné, enchaînant les bonnes situations offensives et prolongeant le suspense jusqu'au coup de sifflet final, libérateur pour le club vainqueur, terrible pour le vaincu. Dans cette rencontre de tauliers, c'est paradoxalement un jeune joueur qui s'est signalé. Dès l'entame, Rayan Cherki a validé sa titularisation avec un enchaînement plein de sang froid (0-1, 2e).

Vidéo - Une minute de jeu et Cherki a ouvert le score à Nantes: Le but du Lyonnais en vidéo 01:05

Lyon s'est fait peur

Cette ouverture du score précoce a matérialisé l'excellente entrée en matière lyonnaise, dont la vitesse a fait mal à l'arrière-garde nantaise. Ce départ canon s'est prolongé avec le poteau trouvé par Martin Terrier (7e) et, surtout, le deuxième but de Cherki, après une bataille 100 % Traoré dans le couloir gauche (0-2, 9e).

Les Canaris auraient pu ne jamais se remettre de ce double coup de poignard, mais la tête de Renaud Emond à la réception d'un centre précis de Moses Simon a dit le contraire (1-2, 16e). D'autant que, dans la foulée, Alban Lafont a opposé une main ferme face à Moussa Dembélé (23e). Mais une parade d'Anthony Lopes (25e) et une troisième réalisation, signée Terrier (1-3, 37e), plus tard et les Canaris accusaient un certain retard au tableau d'affichage à la pause.

Vidéo - Le coup de butoir de Terrier contre Nantes avant la pause: le but lyonnais du 3-1 en vidéo 01:10

Néanmoins, les joueurs de Christian Gourcuff avaient de nouveau les idées claires pour le second acte. Mais ils auront trop longtemps été en panne de réussite. Plus en gestion, Lyon a quand même trouvé le moyen d'obtenir un penalty grâce à Cherki, décidément dans tous les bons coups. Et si Dembélé a perdu son duel face à Lafont (68e), il s'est vengé dans la foulée en offrant le large à son équipe, dans une position très excentrée (1-4, 69e).

Vidéo - Du penalty raté au but dans la foulée : Comment Dembélé s'est bien rattrapé 01:26

On croyait alors le face-à-face plié. C'était sans compter le sursaut d'orgueil nantais, signé Imran Louza (2-4, 83e) puis Simon (3-4, 86e). Ensuite, Lyon a tremblé mais, du bout des doigts, Lopes a fait le boulot. Voilà les Gones en huitième de finale de Coupe de France, soit de quoi engranger de la confiance avant une demi-finale bouillante face à Lille en Coupe de la Ligue. Pour Nantes, il n'y a plus que la Ligue 1 dans les têtes.