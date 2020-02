Une courte victoire face à l'OM (1-0) et une qualification de l'OL en demi-finales de la Coupe de France : il n'en fallait pas plus pour (re)donner le sourire à Jean-Michel Aulas. Sur un nuage après cette victoire dans l'Olympico, mercredi soir, ce dernier s'est alors présenté en zone mixte du Groupama Stadium. Et comme souvent, "JMA" a fait son show.

" Le bus de l'OM n'a pas été caillassé "

"C'est vraiment une grande satisfaction. On le lit tous les jours dans tous les médias : Marseille est une grande équipe avec une différence abyssale avec notre OL", a-t-il tout d'abord ironisé. "Nous l'avons battue à la régulière, avec des conditions d'accueil formidables. J'ai invité les dirigeants marseillais à déjeuner, leur bus n'a pas été caillassé et la vidéo assistance a fonctionné normalement ! Malgré nos blessures et les suspensions, nous avons battu un OM supersonique qui n'avait pas pris de but cette année", poursuit le président de l'OL.

Heureux des "excellents résultats financiers présentés mercredi", Aulas a assuré qu'il "n'y avait pas eu photo entre les deux équipes". "Si nous avions transformé le penalty, l'affaire aurait été entendue encore plus vite. Je pense qu'il y a eu aussi une petite erreur sur un hors-jeu qui n'y était pas en première période et le carton rouge aurait pu être sorti sur un Marseillais. C'était encore une action de but annihilée", a-t-il toutefois pesté.

Enfin, "JMA" a tenu à avoir un petit mot pour Rudi Garcia, son entraîneur. "J'ai vu une équipe qui en voulait et qui a su montrer une condition physique supérieure et imposer une meilleure technique. C'est la preuve que nous avons un grand entraîneur", a estimé le président lyonnais.