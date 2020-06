Les finales des coupes nationales devraient se disputer fin juillet, à une semaine d'intervalle

Neymar et Cavani, lors de la demi-finale de Coupe de France face à Lyon.

Les finales de Coupe de France (PSG-ASSE) et de Coupe de la Ligue (PSG-OL) devraient se disputer fin juillet selon les informations du journal Le Parisien. Elles se dérouleront au Stade de France, et une présence du public est espérée.

Le prochain match officiel d'une compétition française de football devrait avoir lieu le 24 juillet prochain. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal Le Parisien mardi. Le quotidien annonce que les instances du football français ont arrêté deux dates pour les finales de coupes nationales : le vendredi 24 juillet pour la Coupe de France, et le vendredi 31 juillet pour la Coupe de la Ligue.

Des finales le vendredi... pour protéger Fort Boyard

Ces dates auraient été choisies afin de respecter la date limite du 3 août fixée par l'UEFA pour inscrire un club dans une compétition européenne la saison prochaine. Autre fait notable : les finales se disputeront le vendredi et non le samedi, comme les saisons précédentes. C'est tout simplement parce que France Télévisions, diffuseur des deux finales, compte protéger son programme phare "Fort Boyard", diffusé le samedi. Toujours selon Le Parisien, la LFP et la FFF ne se seraient pas opposées à cette demande de la chaîne.

