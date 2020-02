Ils ne se quittent plus. Après leur confrontation dimanche en championnat et avant leur duel en finale de la Coupe de la Ligue, Lyon et le PSG s'affronteront une nouvelle fois en Coupe de France. Le tirage au sort des demi-finales effectué jeudi a en effet offert une affiche entre les deux représentants français en 8es de finale de la Ligue des champions, avec pour enjeu une place en finale au Stade de France le 25 avril prochain. L'autre demi-finale opposera le vainqueur du dernier quart de finale entre Saint-Etienne et Epinal (N2) au tenant du titre, Rennes. Les rencontres auront lieu les 3 et 4 mars prochain.

Pour Paris, le chemin vers la reconquête de la Coupe de France passera donc par le Groupama Stadium. Le finaliste de la précédente édition s'y était imposé cette saison en championnat le 22 septembre dernier grâce à un but de Neymar en fin de match (0-1) avant de récidiver lors du match retour disputé dimanche au Parc des Princes (4-2). Paris retrouvera donc une première fois l'OL lors de ces demi-finales de la Coupe de France, une semaine avant son 8e de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, puis une deuxième fois le 4 avril en finale de la Coupe de la Ligue.

Vidéo - Envol de Pelé, mine d’Aouar et geste de classe de Marçal : comment l’OL a mis l’OM à terre 03:07

Deux semaines fatidiques pour l'OL

Si l'OL a tiré le gros lot, il pourra cependant compter sur le soutien de son public pour affronter Paris. Il ne sera pas de trop pour des Gones tombeurs de Marseille lors des quarts de finale (1-0) grâce à un but d'Houssem Aouar. Avant ce match face au PSG, ils auront en effet disputé leur 8e de finale aller de Ligue des champions face à la Juventus Turin le 26 février, puis le derby face à Saint-Etienne en championnat le 1er mars. Et après cette demi-finale, ils auront un déplacement délicat à Lille en Ligue 1 le 7 mars. Autant dire que ces deux semaines seront capitales pour l'équipe de Rudi Garcia.

Le tenant du titre rennais, lui, ne connaît pas encore son adversaire. Mais il sait d'ores et déjà qu'il va devoir défendre son trophée à l'extérieur lors de ces demi-finales. Ce sera soit à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne, soit à Nancy face à Epinal, pensionnaire de N2. Le club breton, vainqueur de Belfort (0-3) en quart de finale, peut cependant se satisfaire d'avoir évité les deux principales têtes d'affiche de ce dernier carré dans quête d'un fabuleux doublé.