Une fin de match folle pour sortir l'Allianz Riviera de l'ennui, et l'Olympique Lyonnais a eu le dernier mot. Rejoint au score par Nice à une minute de la fin du temps réglementaire, le club rhodanien a arraché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France dans le temps additionnel, jeudi soir, grâce à un penalty de Houssem Aouar. Les Gones, qui se sont déjà qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue mardi dernier, défieront l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium pour une place dans le dernier carré.

De héros à bourreau de sa propre équipe, il n'y a qu'un pas. Ou qu'un tacle. Et Dante l'a appris à ses dépens. Alors qu'il venait de mettre Adam Ounas sur orbite sur la superbe égalisation de l'Algérien en toute fin de match (1-1, 89e), le défenseur brésilien a été l'auteur d'une intervention aussi dangereuse qu'incompréhensible sur la cheville d'un Karl Toko Ekambi entré en jeu vingt minutes plus tard. Résultat, Houssem Aouar a transformé un penalty évident (1-2, 93e) et l'OL n'a même pas eu le temps de regretter son petit relâchement.

Vidéo - Un contrôle parfait et une frappe puissante : Ounas avait récompensé les efforts niçois 00:57

Dembélé avait profité de l'absence de Nsoki

Avant ça ? Pas grand-chose. Longtemps, les tribunes (très) clairsemées de l'écrin niçois n'ont eu que peu d'occasions de vibrer. Au quart d'heure de jeu, Moussa Dembélé a profité d'une erreur d'appréciation de Stanley Nsoki pour ouvrir le score d'une demi-volée croisée sur un centre de Maxwel Cornet (0-1, 15e). La seule occasion nette des Rhodaniens, dans la foulée d'un duel perdu par Hicham Boudaoui devant Ciprian Tatarusanu (14e).

Vidéo - Une grosse erreur de Nsoki et Dembélé en a profité : l'ouverture du score de l'OL 00:51

Dans le second acte, le très discret Rayan Cherki a trop croisé sa frappe (62e) avant que Danilo ne teste Tatarusanu sur coup franc (77e). En l'absence d'Anthony Lopes, le portier roumain a une nouvelle fois fait le boulot proprement, encore plus lorsqu'il a stoppé sur sa ligne une talonnade de Kasper Dolberg (88e). Malgré le coup de chaud qui a suivi, Lyon est toujours engagé dans les deux Coupes Nationales. Le résultat d'un début d'année parfait.