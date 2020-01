Trois rencontres entre des équipes de Ligue 1. Peut-être quatre, si Monaco parvient à battre Saint-Pryvé Saint-Hilaire ce lundi. Voilà ce qu'a réservé le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, effectué ce dimanche soir après la victoire du Paris Saint-Germain à Lorient (0-1). Nice – Lyon, Angers – Rennes, Marseille – Strasbourg sont au programme. Le PSG se rendra à Pau, club de National.

Lille et Montpellier disputeront des rencontres plus abordables sur le papier, puisqu'ils affronteront deux pensionnaires de N2. Les Dogues affronteront Epinal, alors que le MHSC ira défier Belfort. Limonest, club de National 3 et petit poucet des huitièmes de finale, recevra Dijon. L'ASM devra tenir son rang, ce lundi (20h55), pour constituer le choc du prochain tour, face à Saint-Etienne. Les rencontres auront lieu les 28, 29 et 30 janvier prochains.

Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de France