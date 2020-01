"La coupe est un trophée important, avec lequel il y a une histoire (…) Je veux avoir quelque chose à mon palmarès (…) On en parle comme un objectif." En conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas ne pouvait être plus clair : remporter l’édition 2020 de la Coupe de France est l’un des objectifs de l’Olympique de Marseille.

Il faut dire que si les joueurs de l’OM comptent soulever un trophée cette saison, c’est sans doute leur seule chance. Eliminé dès les 16e de finale de la Coupe de la Ligue face à l’AS Monaco et privé de coupe d’Europe cette saison, le club phocéen n’a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer. Et « AVB » ne se fait pas d’illusions quant au prochain champion de France : "Le championnat, tu ne peux pas le gagner, car il y a trop d'écart avec le PSG, qui est hors compétition."

Un calendrier plus léger que Paris et Lyon

Alors, l’Olympique de Marseille doit mettre toutes les chances de son côté. Et ça, André Villas-Boas semble parfaitement l’avoir intégré, en promettant d’aligner au moins quatre titulaires face à Strasbourg, dont Steve Mandanda. "L’équipe alignée sera forte" a même promis le Portugais. Peu convaincant lors des tours précédents contre Trélissac (N2) puis Granville (N2), l’OM devra hausser le ton devant son public face à un adversaire plus coriace.

Dimitri Payet inscrit le troisième et dernier but de l'OM contre Granville en Coupe de FranceGetty Images

"On peut commencer à regarder avec le filtre final si on passe Strasbourg", expliquait l’entraîneur portugais lundi. En cas de qualification, les Marseillais pourront donc se projeter. Et jeter un coup d’œil aux concurrents au titre. Parmi ceux encore en lice, il y a évidemment le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Mais le club phocéen a un avantage de taille sur ces deux équipes : un calendrier bien plus allégé. Le PSG et Lyon sont toujours engagés dans quatre compétitions, soit deux de plus que l’OM.

8 ans de disette

Un trophée, ça fait bien trop longtemps que les supporters marseillais n’ont pas vu leurs joueurs en soulever un. La victoire en finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon en 2012 est la dernière ligne du palmarès de l’Olympique de Marseille. "La coupe fait partie des trophées qui me manquent. J'ai envie d'arriver au bout, ça fait un moment que le club n'a rien gagné" a même avoué le capitaine olympien Steve Mandanda.

Marseille Coupe de la Ligue 2012Getty Images

En plus d’étoffer le palmarès du club marseillais, une victoire au bout du tournoi donnerait un peu plus de crédit au travail réalisé par André Villas-Boas cette saison. S’il parvient à qualifier l’OM en Ligue des champions et à ramener un nouveau trophée dans la cité phocéenne, le Portugais aura réalisé une belle performance au vu de la justesse de l’effectif dont il dispose. La mission d’AVB commence dès mercredi, face au RC Strasbourg.