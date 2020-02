Deux mois que le Parc des Princes attendait cela. Deux mois qu’Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, n’avait pas marqué devant son public. Il fallait remonter au penalty offert par Neymar le 11 décembre dernier face à Galatasaray en Ligue des champions pour voir une frappe de l’Uruguayen finir au fond des filets du stade de la Porte de Saint-Cloud. Dimanche, Cavani a semblé libéré, et a laissé exploser sa rage après avoir inscrit le but victorieux de la rencontre face à Lyon.

"C’est la meilleure chose qu’il soit en forme"

"J’ai senti la chaleur de tous mes coéquipiers et des supporters après avoir marqué. C’était beau de finir le match comme ça après le retour de Lyon (…) Ça me procure beaucoup de plaisir, c’est magnifique" a expliqué l’attaquant au micro de PSG TV après la rencontre. Tout sourire, Edinson Cavani semble être définitivement passé à autre chose après son transfert avorté, et peut pleinement se concentrer sur la deuxième partie de saison parisienne. Et il a conscience que son but marqué a fait beaucoup de bien aux supporters parisiens présents au Parc, qui en ont longtemps profité pour scander le nom de leur "chouchou".

Et ce retour en forme d’"El Matador" fait les affaires de Thomas Tuchel, à une semaine d’affronter le Borussia Dortmund en 8e de finale de la Ligue des champions. "Oui, c’est bien. Toute concurrence est bonne. On a besoin de tous les joueurs, j’ai toujours dit ça. On peut sentir qu’Edi est plus fort à l’entraînement, plus fort en ce moment, car les choses sont claires après le mercato (…) C’est la meilleure chose qu’il soit en forme" a décrypté le coach allemand après la victoire des siens face à Lyon dimanche.

Vidéo - Tuchel est ravi pour Cavani 00:43

Icardi ne peut qu’être boosté

Comme un symbole, le réveil de Cavani coïncide avec la méforme d’Icardi. Malgré de la bonne volonté et un esprit d’équipe irréprochable, l’Argentin n’a pas marqué contre Lyon. Son but chanceux inscrit à Nantes le 4 février dernier a mis fin à une période de disette mais ne masque pas une réalité : Icardi n’est pas dans la forme de sa carrière depuis le début de l’année 2020.

De là à perdre sa place dans le onze parisien ? Interrogé dimanche sur l’état de forme de l’attaquant prêté par l’Inter, Thomas Tuchel a préféré souligner son travail défensif. "Il peut seulement travailler pour nous, ce qu’il a fait encore aujourd’hui. Il a été très fiable. Il a été concentré, très discipliné, a fermé les espaces. Il fait ça à chaque match défensivement pour nous. Il va continuer à travailler, je suis sûr et il va encore marquer."

Edinson Cavani remplace Mauro IcardiGetty Images

Une chose est sûre : le retour en forme de Cavani est bénéfique pour tous au PSG. Il devrait, dans un premier temps, inciter Icardi à être de nouveau performant sur le front de l’attaque parisienne. Il donne aussi une alternative offensive de luxe à Thomas Tuchel, à l’approche des semaines les plus importantes de la saison parisienne. "El Matador", qui vit sans doute ses derniers mois dans la capitale, a sans doute à cœur de marquer un peu plus l’histoire du club parisien. Un but décisif en 8e de finale de la Ligue des champions serait sûrement le bienvenu. Pourquoi pas son 200e au PSG ?