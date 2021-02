C'est l'inquiétude du soir côté PSG. Si les hommes de Mauricio Pochettino ont assuré l'essentiel sur le terrain en éliminant Caen (0-1) en 32es de finale de la Coupe de France, ils ont (surtout) vu Neymar sortir peu avant l'heure de jeu, visiblement lassé du traitement réservé par ses adversaires et victime d'une blessure. Le tout à six jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Barça. De quoi faire planer un doute légitime sur une éventuelle absence.

Interrogé par nos soins après la rencontre, l'entraîneur parisien a livré ses premières sensations. " C’est difficile de savoir maintenant , a assuré Pochettino . On verra demain. On verra avec le docteur. Là, pour le moment, c’est difficile de se prononcer. J’ai besoin de plus d’informations pour me prononcer réellement. Oui, ce sont les adducteurs ." Relancé en conférence de presse, l'Argentin a assuré ne " pas avoir de regrets " d'avoir fait jouer son numéro 10.

De son côté, Moise Kean, lui, s'est montré plus rassurant concernant l'état de santé de son coéquipier. "Tout va bien, il est prêt. Demain (jeudi) il s'entraînera, récupérera et il sera prêt pour le match", a d'ores et déjà prévenu l'attaquant italien. La course contre la montre a commencé pour Neymar, qui va certainement faire le possible et l'impossible pour être disponible pour le match face au Barça, mardi prochain, en C1.