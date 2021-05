Il a été l'un des grands bonhommes du PSG ce mercredi soir. Parfois rayonnant, souvent étincelant, Kylian Mbappé n'a pas eu de pitié pour l'AS Monaco, son ancien club, en finale de la Coupe de France. Le champion du monde, auteur du deuxième but des siens, affichait un large sourire après cette victoire (2-0) qui offre une quatorzième Coupe de France aux siens

"On travaille tous les jours pour avoir ce type d'émotions, ce type de récompenses, de reconnaissance aussi, a-t-il confié à notre micro. C'est le travail de tout un groupe, tout un staff, tous les gens qui travaillent tous les jours et qui ne sont pas forcément autant dans la lumière que nous donc on est vraiment contents. Sans oublier bien sûr les supporters qui n'ont pas pu être là mais on pense fort à tous les Parisiens qui nous regardent."

Sur un nuage, Mbappé a préféré éviter de donner une réponse sur son avenir. Est-ce qu'il sera encore au PSG la saison prochaine ? "Il faut profiter du titre, c'est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c'est le plus important, et moi je suis le premier heureux", a-t-il répondu à France Télévisions. Sous contrat jusqu'en 2022, celui qui fait rêver le Real Madrid entretient donc (encore) le suspense. Son prochain objectif est simple : remporter un autre titre, mais celui de Ligue 1 cette fois. Le LOSC a beau avoir un point d'avance à une journée de la fin, l'international français y croit toujours.

"Je l'ai déjà dit, on va tout faire. On va mettre la pression, on va aller gagner à Brest et on verra ce qui va se passer", a-t-il assuré en exclusivité à Eurosport. Le rendez-vous est donné. Et ce sera dimanche à 21h. Présent ensuite en conférence de presse, Mbappé est revenu sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. "Il va beaucoup nous apporter, cela fait dix ans qu'il est au haut niveau à Madrid, il a l'expérience et le talent, je suis sûr que l'adaptation sera très rapide", a assuré le champion du monde. "Je suis très content, j'ai toujours dit que je voulais jouer avec des grands joueurs, Benzema, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup au-dessus dans le monde".

