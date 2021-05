Il approche dangereusement de la barre des 100. Depuis son arrivée triomphante en 2017, Neymar a manqué 96 matches toutes compétitions confondues avec le PSG. La faute à des blessures, de la malchance mais aussi à quelques suspensions malvenues. Celle officialisée ce vendredi pour la finale de la Coupe de France (mercredi 19 mai, 21h15 sur Eurosport) vient s’ajouter à une longue liste de matches primordiaux que la star a raté sous le maillot parisien. Liste non-exhaustive mais ô combien révélatrice.

Saison 2017-2018

Coupe de France "Quel bazar" : La réponse sarcastique de Neymar à la FFF IL Y A 3 HEURES

Paris Saint-Germain - Real Madrid (1-2)

Ligue des champions (8e de finale retour)

Il a signé pour ces matches-là. Et pourtant. Muet à l’aller, Neymar rate la manche retour face au Real après s’être blessé, seul, face à l’OM. Une blessure au cinquième métatarse que l’on pense presque anodine mais qui lui fera manquer trois mois de compétition. Son retour se fera à marche forcée, histoire de tenir sa place avec le Brésil au mondial russe. Mais les conséquences de sa blessure se feront sentir bien après la Russie…

Qui mérite d'être sacré meilleur joueur de L1 ?

Paris Saint-Germain - AS Monaco (3-0)

Coupe de la Ligue (Finale)

Sur ce coup-là, pas besoin de lui. Rentré au Brésil pour suivre son protocole de soins, le Brésilien assiste à distance à la victoire parisienne face à Monaco (3-0), placée sous le sceau d’un Kylian Mbappé qui monte en puissance et prend petit à petit le contrôle au PSG. Après la Russie, ça sera encore plus flagrant.

Saison 2018-2019

Manchester United - Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain - Manchester United

Ligue des champions (8e de finale aller et retour)

Le cauchemar recommence. Et la malédiction semble prendre racine. Cette fois-ci, c’est en Coupe de France que le drame se déroule. Face à Strasbourg, sa blessure au métatarse se réveille après des contacts rugueux. Six semaines d’absence sont annoncées, suffisant pour le priver du 8e de finale de C1 face à Manchester United. Il sera pourtant au bord du terrain pour vivre un autre mauvais rêve : l’élimination surprise des Parisiens face aux Red Devils (0-2, 1-3).

Sous les yeux de Neymar, Damir Skomina s'apprête à siffler penalty pour Manchester United lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face au PSG , le 6 mars 2019 Crédit: Getty Images

Lille - Paris Saint-Germain (5-1)

Ligue 1 (32e journée)

Même sans son Brésilien, Paris survole la Ligue 1. Mais la redescente sera sévère : face à son dauphin lillois, Paris est giflé par Nicolas Pépé et les siens (5-1). Dix jours plus tôt, Neymar a pourtant repris l’entraînement mais il est bien trop court pour ce sommet de L1. C’est dans une forme précaire qu’il retrouve la compétition dix jours plus tard face à Monaco (3-1) avec le sentiment d’une nouvelle saison gâchée pour lui et le PSG.

Saison 2019-2020

Paris Saint-Germain - Rennes (2-1)

Trophée des champions

A force d’être frustré, Neymar est fatigué. Et même carrément énervé. Taquiné par un supporter rennais après la défaite des siens, le Brésilien assène un coup et se voit suspendu pour trois matches. L’été lui offre une porte de sortie qu’il rêve de prendre : le feuilleton du retour de Neymar au Barça repart de plus belle. Depuis la Chine, où il a suivi ses coéquipiers parisiens, il assiste à la victoire des siens (2-1) mais espère une issue favorable à sa requête. Raté : Leonardo met les barbelés et Neymar doit faire amende honorable à son retour.

Creux inédit mais presque 40 buts marqués : Mbappé réalise-t-il sa meilleure saison ?

Paris Saint-Germain - Real Madrid (3-0)

Ligue des champions (1re journée)

Le Brésilien n'avait donc pas été de l'humiliation subie face à Manchester United la saison précédente. Mais il y avait assisté, depuis la tribune du Parc des Princes quand Paris tenait sa qualification, avant d'assister à l'élimination depuis le bord du terrain. Furieux contre l'arbitre, l'attaquant s'était lâché sur les réseaux sociaux, après le match : "C'est une honte ! Ils mettent quatre gars qui n'y comprennent rien au foot pour revoir le ralenti, (...) Qu'ils aillent se faire f... !"

Résultat : une sanction de trois matches de suspension infligée par l'UEFA pour "langage abusif" contre un officiel, réduite à deux rencontres par le TAS. La superstar auriverde est donc absente pour le choc de rentrée du PSG en C1, face au Real Madrid. Aussi privée de Mbappé et Cavani, blessés, son équipe réussit pourtant un match parfait et écrase un Real malade (3-0).

Latéraux, Verratti, Neymar : Qu'est-ce que le PSG doit changer pour progresser ?

Saison 2020-2021

RB Leipzig - Paris Saint-Germain (2-1)

Ligue des champions (3e journée)

Cette fois, Neymar prend bien part au début de campagne européenne du PSG. Mais elle a bien mal débuté, avec une défaite d'entrée face à Manchester United (1-2). Une semaine plus tard, le champion de France se ressaisit sur la pelouse de Basaksehir (0-2). Non sans mal. Touché à l'adducteur, le Brésilien a tenté de serrer les dents mais a finalement dû renoncer avant la première demi-heure de jeu. Il manque quatre rencontres, dont un déplacement capital à Leipzig, où le club parisien finira par se faire renverser en perdant ses nerfs. Sans savoir que ce match sera symptomatique d'une saison pas comme les autres pour Paris.

Neymar soigné à la cuisse gauche par le staff médical du PSG lors de la rencontre entre Istanbul Basaksehir et le PSG en phase de groupes de la Ligue des champions, le 28 octobre 2020 Crédit: Getty Images

Lille OSC - Paris Saint-Germain (0-0)

Ligue 1 (16e journée)

Cette fois, Paris ne doit pas se rater. Franchement malmené en championnat, le club de la capitale est empêtré dans une série de mauvais résultats. Avec, notamment, une défaite à domicile face à Lyon (0-1) conclue par une sortie sur blessure de Neymar. Victime d'une entorse à la cheville, l'attaquant doit déclarer forfait pour le gros choc opposant le leader de Ligue 1 et son dauphin. Face au LOSC, Paris est solide. Mais sans son meneur de jeu, il manque d'idée. Et lâche encore des points lors d'une confrontation directe avec un rival pour le titre. Une autre constante de cette saison.

Inquiétude au PSG : après un coup reçu et une altercation, Neymar rentre aux vestiaires

FC Barcelone - Paris Saint-Germain (1-4) puis Paris Saint-Germain - FC Barcelone (1-1)

Ligue des champions (8e de finale aller et retour)

Ce devait être sa double confrontation. Mais à quelques jours de retrouver le club avec lequel il n'a cessé d'entretenir une relation très ambiguë depuis son transfert au PSG, Neymar est frappé par une étrange malédiction. En 3e tour de Coupe de France face à Caen, l'attaquant auriverde se blesse sur une action a priori anodine. Touché à l'adducteur, il doit observer un repos de quatre semaines mais espère, un temps, disputer le match retour. Finalement, il fait une nouvelle fois l'impasse sur les huitièmes mais Mbappé et Navas s'occupent de tout.

Le moment où Neymar a vu ses retrouvailles avec le Barça s'envoler

Paris Saint-Germain - Monaco (0-2)

Ligue 1 (26e journée)

Entre ces deux rencontres, Neymar doit aussi renoncer à un autre match capital dans la saison du PSG. Au Parc des Princes, Niko Kovac et ses hommes cadenassent tout. Sans son dynamiteur, le club de la capitale suffoque et encaisse deux gifles aux débuts de chaque période. Il s'agit là de la quatrième confrontation face à une équipe du "Big Four" de la saison. La quatrième sans victoire pour Paris. Et la deuxième sans son maître à jouer.

Quelques semaines plus tard, Neymar manquera à nouveau contre l'ASM, en finale de la Coupe de France, le 19 mai prochain, suite à cet avertissement reçu face à Montpellier.

Neymar averti lors de la demi-finale de Coupe de France opposant Montpellier au PSG, le 12 mai 2021 Crédit: Getty Images

Coupe de France Une énième absence : Neymar bien suspendu pour la finale face à Monaco IL Y A 6 HEURES