Dix ans, dans le monde du football, représente une éternité. Entre les départs à la retraite de grands joueurs, les éclosions des nouvelles pépites du ballon rond, les changements d’entraîneurs, de cycles, l’arrivée de nouveaux investisseurs dans des clubs, les nouveaux champions d’Europe, du Monde… le football évolue à vitesse grand V. Et entre 2011 et 2021, il s’est métamorphosé.

2011-2021, une décennie d’écart mais beaucoup de similitudes

Il y a dix ans, le football français vivait sa dernière saison avant de basculer dans une nouvelle ère avec l’arrivée de QSI : celle de l’ultra domination du PSG sur les compétitions hexagonales. Cette dernière saison, la 2010-2011, une équipe l’a dominée, de fond en comble. C’est le LOSC. Entraînés par Rudi Garcia et sublimés par un prolifique trio offensif Hazard-Sow-Gervinho, les Dogues avaient réussi un magnifique doublé, en remportant le championnat et la coupe de France.

Ligue 1 Lille, une vraie victoire de champion : "Elle prouve qu'on veut aller jusqu'au bout" 03/03/2021 À 23:25

Le but victorieux pour le LOSC lors de la finale de la Coupe de France 2011 face au PSG

Comme cette année, le LOSC était bien lancé à cette période de la saison. Après 28 journées, Lille était déjà leader de l’édition 2010-2011 de la Ligue 1, avec quatre points d’avance sur son dauphin de l’époque, l’OM. Et pour ce qui est de la Coupe de France, les Dogues s’étaient tranquillement défaits de Lorient en quart de finale, avant de se présenter dans le dernier carré.

Dix ans après, bis repetita : les Dogues sont leaders du championnat après 28 journées, et sont toujours en lice en Coupe de France. Lancé dans une course au titre haletante avec le PSG et l’OL, le LOSC ne compte pas pour autant délaisser la coupe. Et ça, c’est Christophe Galtier qui l’a assuré en conférence de presse vendredi, à 48 heures de la rencontre face au Gazélec Ajaccio pour les 16es de finale.

Il serait de bonne augure de se qualifier et de faire un vrai beau parcours

Est-ce que Lille va jouer la Coupe de France à fond ? « Oui », a affirmé sans la moindre hésitation Christophe Galtier vendredi. "Il faut la respecter (la Coupe de France, ndlr). Je dis saison après saison que c’est un magnifique trophée, et c’est la seule coupe qui reste puisque la Coupe de la Ligue a été supprimée. On se le doit (de la jouer à fond, ndlr), par respect pour la compétition et parce que c’est une belle compétition."

Hormis pour le prestige, jouer la Coupe de France à fond a aussi un intérêt sportif et compétitif. "Nous allons entrer dans des semaines plus classiques, avec un match par semaine. J’ai un effectif de qualité et ce groupe a pris l’habitude de jouer tous les trois jours. Pour maintenir l’exigence, dans la solidarité et l’envie de faire les choses ensemble, il serait de bonne augure de se qualifier et de faire un vrai beau parcours en Coupe de France" a expliqué Christophe Galtier.

Le LOSC est le dernier club français à avoir réussi un doublé coupe-championnat depuis l’arrivée de QSI au PSG. Dix ans après, les Lillois ont les armes pour réitérer cet exploit. La route est encore longue mais pour espérer, dix ans après, marquer de nouveau le football français, les Dogues vont devoir éviter le piège corse qui les attend sur la pelouse du Gazélec. Ce 16e de finale s’annonce chaud !

Une fin de match de folie pour renverser Lens : le résumé de l'exploit du Red Star

Ligue 1 In extremis, Lille reste leader 03/03/2021 À 21:50