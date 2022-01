La revanche de 2001 ! Sorti au même stade de la compétition par le Stade de Reims il y a 21 ans, Bastia s'est cette fois-ci imposé aux tirs au but pour rejoindre Nantes, Versailles et Amiens en quarts de finale de la Coupe de France. Menés à la pause, les hommes de Régis Brouard ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la rencontre. Leur force de caractère a pris le dessus sur l'attentisme rémois.

Pour la première fois depuis la saison 2001-2002, le Sporting Club de Bastia disputera les quarts de la Coupe de France. Si atteindre la finale paraît très compliqué cette année, les Corses ont montré qu'ils avaient les épaules pour bousculer des formations de l'élite. Clermont (au tour précédent) et Reims peuvent témoigner. Les Champenois ont pourtant confisqué le ballon en première période et se sont procurés les meilleures occasions. Johny Placide s'est employé à deux reprises, d'abord face à Hugo Ekitike (12e) puis sur une frappe de Jens-Lys Cajuste (23e).

La troisième tentative cadrée a finalement été la bonne pour les Rémois, la pépite Ekitike inscrivant son 9e but de la saison sur une passe millimétrée de Mitchell van Bergen (1-0, 36e). Mais voilà, cette saison, en Coupe de France, les hommes d'Oscar Garcia ont trop pris l'habitude de s'imposer sur la plus petite marge. Certains d'avoir fait le plus dur en trompant la vigilance de la défense corse, ils se sont peu à peu endormis et ont laissé les Bastiais fomenter une égalisation.

Un coup de canon pour égaliser

Santelli avait donné un premier avertissement avant la pause. Sa frappe terrible avait été détournée miraculeusement par Yehvann Diouf sur le poteau gauche (44e). En seconde période, Kévin Schur a pris le relais mais le cadre s'est dérobé sur ses deux tirs (61e, 70e). Le but est finalement venu de Sébastien Salles-Lamonge qui, d'un coup de canon sous la barre depuis l'extérieur de la surface, a trompé Diouf (1-1, 71e).

Décomplexé et sûr de son fait, le pensionnaire de Ligue 2 s'est alors rué vers attaque, Frank Magri butant sur le portier à quelques minutes du terme (88e). Une prise de confiance nécessaire à l'heure d'aborder la loterie des tirs au but. Bastia a transformé toutes ses tentatives, quand Andreaw Gravillon a craqué et expédié la sienne au-dessus de la cage de Placide. Le camp bastiais pouvait exulter, au bon souvenir d'il y a 20 ans !

