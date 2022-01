Il y avait deux clubs de National 2 en huitièmes de finale de la Coupe de France. Ils seront toujours deux en quarts de finale. Versailles et Bergerac, puisque c’est bien d’eux qu’il s’agit, ont chacun signé un remarquable exploit ce week-end. Les Yvelinois ont sorti le Toulouse FC , leader de Ligue 2, et au Stadium qui plus est (0-1). Les Dordognais, pour leur part, ont plombé l’AS Saint-Étienne, actuel cancre de l’élite (1-0). Dans un cas comme dans l’autre, c’était tout sauf immérité.

Coup de frein

Coupe de France Bergerac à la folie, Saint-Etienne au tapis ! IL Y A 4 HEURES

Dimanche, sur la pelouse du stade Francis-Rongieras de Périgueux, il était ainsi bien compliqué de remarquer qu’il y avait trois divisions d’écart entre les Bergeracois et leurs prestigieux visiteurs du soir. Empruntés, peu inspirés, les Stéphanois ont fini par se faire piéger, Romain Escarpit inscrivant l’unique but du match à un quart d’heure du coup de sifflet final (76e). "On a la possession, mais on n’est pas dangereux, a pesté Timothée Kolodziejczak au micro d’Eurosport après la rencontre. Lorsqu’on ne fait pas les bons gestes devant la surface, on ne marque pas et ça fait chier."

Un petit but pour un sacré exploit : comment Bergerac a fait plier Saint-Etienne

Pascal Dupraz n’a pas non plus apprécié la performance réalisée par ses protégés, et ce n’est là qu’un doux euphémisme. "Posséder le ballon pour rien, c’est de la stérilité, a regretté le coach forézien en conférence de presse. C’est la quatrième grosse frustration que je connais avec cette quatrième défaite. Ça fait déjà beaucoup." Un revers d’autant plus contrariant que l’ASSE avait affiché un léger mais précieux regain de forme en milieu de semaine, à Angers (0-1). "Malheureusement, c’est un match qui nous freine alors qu’on pensait que la Coupe de France allait nous permettre de préparer au mieux la réception de Montpellier en Ligue 1", a poursuivi l’entraîneur de 59 ans.

Zaydou Youssouf (AS Saint-Etienne) en Coupe de France Crédit: Getty Images

On va tout faire pour que l'affront soit lavé

"Je comprends le sentiment de honte de certains de nos supporters", a-t-il également concédé. Agacé, Dupraz l’était. Mais il n’est pas non plus du genre à s’apitoyer sur son sort et, très vite, l’ancien entraîneur de Toulouse a donné rendez-vous au prochain épisode : "On va tout faire pour que l’affront soit lavé, a-t-il promis. Pour cela, il faut maintenir l’ASSE en Ligue 1. Je prends la défaite pour moi mais je veux que certains principes rentrent désormais dans la tête de mes joueurs."

Des joueurs qui s’apprêtent d’ailleurs à accueillir des renforts bienvenus. Très actifs depuis le début du mercato, les dirigeants stéphanois ont déjà fait signer plusieurs recrues (Bakary Sako, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Sada Thioub, Paul Bernardoni) et d’autres pourraient suivre, à l’image d’Enzo Crivelli. "Wahbi Khazri va revenir de la CAN, Romain Hamouma (blessé, ndlr) va aussi faire son retour", a appuyé Kolodziejczak. Tous devront très vite se concentrer sur la quête du maintien en L1. De toute façon, c’est bien là le seul objectif qu’il reste aux Verts cette saison.

Mahdi Camara et Saint-Etienne encore frustrés face à Lens Crédit: Getty Images

