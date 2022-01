Encore un tour de Coupe de France où l'on a pu observer les "titis" parisiens en action. Entre l'opportunité qu'offre un adversaire inférieur de plusieurs divisions de faire tourner l'effectif, les blessures et les contaminations au Covid-19, Mauricio Pochettino avait de la place dans son onze et sur son banc pour mettre les jeunes du centre en lumière. Le technicien argentin a notamment fait le choix d'aligner d'entrée le néerlandais Xavi Simons (18 ans) et le milieu de terrain français Edouard Michut (18 ans).

Mauricio Pochettino encense ses jeunes

Le premier s'est distingué d'une belle activité sur son côté droit, adoubée d'une passe décisive sur le second but de Kylian Mbappé. Le second d'un match complet au milieu, bien en vue en première période, il aurait même pu marquer si sa frappe n'avait pas heurté la barre à la 81e. De quoi satisfaire "Poche", qui a confié toute sa satisfaction à notre micro après la rencontre : "On a une académie incroyable. C'est important qu'ils soient sur le terrain avec l'équipe première."

Et ce ne sont pas les entrées d'Ismael Gharbi (17 ans), El Chadaille Bitshiabu (16 ans) et Eric Junior Dina Ebimbe (21 ans) qui auraient pu lui faire changer d'avis. Le dernier s'est d'ailleurs fendu d'une passe décisive pour le triplé de Kylian Mbappé, après un délice de une-deux dans la surface avec l'attaquant français. "Il y a de très bons joueurs et c'est important pour le club de les avoir. On va essayer de les impliquer" a complété Mauricio Pochettino, à propos de la performance de ses titis. La jeunesse bientôt au pouvoir à Paris ?

